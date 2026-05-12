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唱歌自然、講話費力 可能是大腦神經出狀況

翁唯真
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痙攣性發聲障礙是一種喉部肌肉不自主痙攣導致的聲音異常，初期極易被忽略，多數患者起...
痙攣性發聲障礙是一種喉部肌肉不自主痙攣導致的聲音異常，初期極易被忽略，多數患者起初僅感覺聲音不穩、說話費力，或在語句間出現不自然的停頓與中斷，且症狀往往隨著講話時間拉長而加劇；示意圖。圖／123RF

痙攣性發聲障礙是一種喉部肌肉不自主痙攣導致的聲音異常，初期極易被忽略，多數患者起初僅感覺聲音不穩、說話費力，或在語句間出現不自然的停頓與中斷，且症狀往往隨著講話時間拉長而加劇。

臨床上一個獨特的判斷線索在於，患者雖然說話不順，但在唱歌、大笑或耳語時，聲音反而相對自然，這與大腦使用不同的神經傳導路徑有關。儘管喉嚨檢查通常查無發炎或結構異常，但這些徵兆其實是大腦神經調控逐漸出現偏移的早期訊號。

根據 2025 年發表於「世界耳鼻咽喉頭頸外科雜誌」（World Journal of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery）研究指出，該疾病的核心並非喉部肌肉病變，而是大腦神經網路的調控失靈。這套網路涵蓋了基底核、感覺運動皮質及多巴胺調節系統，當系統間的協調出現偏差，聲音便成為最早浮現的警訊。

台灣精準預防醫學會理事長張家銘表示，從分子醫學的角度看，基因調控扮演了關鍵角色，如THAP1基因的變異會導致轉錄調控蛋白失能，進而引發一系列連鎖反應。首先是神經抑制系統如伽馬胺基丁酸（GABA）抑制機制下降，使動作控制容易過度反應；其次是多巴胺系統失衡影響動作的啟動與停止；最後是大腦的神經可塑性改變，導致錯誤的動作模式被保留，最終疊加成大眾所聽到的聲音扭曲。

張家銘說，在臨床觀察中，部分患者具有家族傾向，尤其是與THAP1基因相關的族群，發病時間通常較早，影響範疇甚至可能延伸至身體其他部位的肌肉控制。目前主流且有效的治療手段為肉毒桿菌注射，透過暫時降低過度活化的肌肉訊號，讓聲帶恢復平衡。然而，從系統醫學的角度來看，治療不應僅停留在局部注射，更應關注整體的精神壓力、感覺回饋與神經傳導狀態。語音訓練、神經調節技術，乃至於未來展望中的深部腦刺激與人工智慧影像分析，皆是致力於讓失衡的神經系統重新回穩的關鍵。

「身體的每一個小變化，其實都是系統在說話」，張家銘表示，痙攣性發聲障礙提醒健康並非單一器官的狀態，而是一條持續變動的神經與分子軌道。當願意停下腳步理解聲音背後的訊號，便能從中看見身體真正想傳達的話語，就有機會慢慢把身體帶回穩定。

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