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女性10大私密處困擾 醫：乾澀、漏尿屬「功能退化」

記者廖靜清／台北即時報導
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醫師指出，「乾澀」與「漏尿」屬於功能退化問題，產後族群以及40歲前後女性的比例明...
醫師指出，「乾澀」與「漏尿」屬於功能退化問題，產後族群以及40歲前後女性的比例明顯上升；示意圖。(圖／123RF)

隨著年齡增長，雌激素分泌下降，導致陰道黏膜變薄、失去彈性，進而引發乾澀。女性私密處問題常見於潮濕悶熱環境或生理期，或是自然老化、功能退化，但多數人會先透過網路搜尋私密處難題，專業醫師指出，這與害羞心理、擔心被評價以及對症狀嚴重程度的不確定有關，顯示私密健康議題存在溝通門檻。

高雄大學附設中和紀念醫院婦產部部長龍震宇表示，臨床上觀察到，多數女性在出現私密處困擾時，常先透過網路搜尋相關資訊，但這行為某種程度就是一種求助訊號。超過7成女性曾發生過私密處不適，但踏進診間積極處理者僅不到3成，更年期前後的女性，是最需要就醫、卻最不敢踏進診間的族群。

根據社群數據分析，女性私密處討論10大議題，依序為「除毛」、「異味」、「肌膚問題」、「分泌物」、「細菌」、「味道」、「緊緻」、「乾澀」、「暗沉」及「漏尿」。這些可歸納為三大面向：外觀管理、內部環境與功能性問題，顯示女性對私密健康的關注已從單一症狀，轉向整體狀態的管理。

龍震宇說，「乾澀」與「漏尿」屬於功能退化問題，與荷爾蒙、產後骨盆底鬆弛有關，不僅只有進入更年期的女性，產後族群以及40歲前後女性的比例明顯上升。而門診最常遇到的女性三大私密困擾，主要是私密處不適，可能有異味或分泌物；其次是漏尿，再來則是鬆弛感或乾澀的問題。

婦產專科醫師洪芝晨表示，診間最常遇見的諮詢包含漏尿、外陰美型與乾澀搔癢等問題，逾9成女性諮詢私密問題時，一開始都很緊張，羞於分享，甚至延誤治療。近年來，女性對健康與身體照護的意識明顯提升，過去較少被公開討論的「私密健康」議題正逐漸受到重視。

除了就醫意識提升，私密療程在台灣近年呈現每年約15至25%的成長幅度，主要來自女性對自我健康與私密保養的觀念已從「難以啟齒」轉向主動預防與照護。根據國際期刊研究，非侵入式單極電波技術於女性私密處應用中，於特定族群觀察到多面向的改善趨勢，包括乾澀、搔癢與不適感等症狀分數下降。

另有研究針對產後陰道鬆弛族群，觀察到結構與主觀感受改善，以及自信度提升的情形。同時，在陰道健康相關指標方面，研究亦顯示包括酸鹼值（pH）、上皮完整性與濕潤度等面向，於治療後呈現改善趨勢，顯示該類技術可能對整體私密處環境具有調整作用。

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