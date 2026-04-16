小心失智 70歲是認知惡化加速分水嶺

研究發現，APOE ε4基因與老年認知退化加速有關，70歲是認知功能加速惡化的關鍵點；示意圖。(圖／123RF)

全球人口老化速度攀升，尤其要小心失智人口飆升。台灣國家衛生研究院在6年期間追蹤4000多位年滿55歲的民眾，發現攜帶載脂蛋白APOE ε4（Apolipoprotein E）基因的長者，認知功能退化加速較明顯，可作為風險族群評估的參考。

國衛院副院長陳為堅表示，多數人認為失智「無法預防」，但從功能醫學的角度來看，部分失智可以透過檢測與生活調整提早發現並介入，尤其是與阿茲海默症 有高度關聯的ApoE基因，統計發現其罹病風險可能比同齡一般人高出3到15倍，因為APOE ε4會加速腦部有害物質沉澱，導致記憶障礙、認知功能退化顯著。

陳為堅領導跨單位研究團隊，利用「台灣中老年健康因子及健康老化長期研究」（Healthy Aging Longitudinal Study in Taiwan，HALST）資料，以「簡易心智量表」（Mini-Mental Status Examination，MMSE）評估，追蹤並分析6年間、共4392位年滿55歲基礎認知功能良好中高齡長者的認知功能變化。

研究發現，載脂蛋白APOE ε4基因與年齡相關認知功能退化加速具有明確關聯，攜帶APOE ε4基因的長者認知功能退化加速較明顯。基因攜帶者在70歲之後會出現加速的認知功能下降，而攜帶兩個ε4的族群退化最快，呈現「攜帶數量越多，認知功能退化加速越明顯」的趨勢，這項研究成果已發表於國際重要醫學期刊《JAMA Network Open》。

台灣65歲以上長者失智症盛行率近8%，早期診斷、及時介入是延緩病情惡化與維持生活品質的關鍵。國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心後研究員鍾宇筑指出，失智症在症狀出現前幾年，通常就有病理變化，若在「尚未發病、仍屬認知功能良好」階段就能辨識未來可能快速退化的高風險族群，並及早啟動預防策略，有助於延緩退化。

「類澱粉蛋白Aβ（Amyloid-beta）與Tau蛋白是導致阿茲海默症的重要病理因子，可能在症狀出現前10至20年開始累積，當症狀顯現時，治療效果往往有限。」鍾宇筑強調，攜帶一個ε4的人患阿茲海默症的風險增加約3至5倍；若是從父母雙方遺傳到兩個ε4，風險則顯著增加至10至15倍。

研究團隊另外分析刻意排除APOE區域整合多個基因位點的阿茲海默症多基因風險分數，但未發現排除APOE的多基因風險分數與認知功能退化加速之間有明確相關性。研究也顯示在台灣社區中高齡長者中，APOE ε4基因與年齡相關認知功能退化加速具有明確關聯；而其他非APOE的遺傳風險，在目前追蹤期間內尚未呈現可辨識的影響。

鍾宇筑提醒，APOE是「風險基因」，而非「決定性基因」，即使帶有兩個ε4基因，也不代表一定會罹患阿茲海默症。要預防較高的發病風險，一定要著手改善三高、肥胖、缺乏運動與睡眠不足，只要調整健康生活型態、控制發炎狀態，風險基因可能一輩子也不會真正表現出來。