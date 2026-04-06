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小便有泡泡恐是腎臟拉警報？醫：注意3關鍵 早診斷可保腎

記者廖靜清／台北即時報導
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尿液檢查發現尿蛋白，出現泡泡尿，小心腎臟出問題。圖／123RF
尿液檢查發現尿蛋白，出現泡泡尿，小心腎臟出問題。圖／123RF

尿液有泡泡，不一定代表腎臟生病，但如果泡沫細緻、如啤酒般，且超過5分鐘仍未消散，就要小心是病理性蛋白尿，可能是腎臟病警訊。腎臟科醫師洪永祥指出，小便像一杯剛倒出來的生啤酒，泡泡多且又細又綿密，千萬不要再拖延，盡快就醫檢查腎功能。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，小便有泡泡，常見解尿用力、尿液流速較快、流量較大而造成，通常在幾分鐘內泡泡會消失。但持續且不易散去，請提高警覺並非正常現象，而是腎臟的腎絲球受損在求救，當蛋白質漏出，可能是慢性腎臟病、糖尿病或高血壓，也可能是尿路感染發炎。

洪永祥指出，原本應該要留在身體裡的蛋白質，因為腎臟生病無法保留在體內，蛋白質跑到尿裡面，才會出現綿密的泡泡尿。其治療取決於成因，若是腎臟問題，症狀輕微首選藥物治療，減少尿蛋白並保護腎臟；若控制無效則要進行腎臟切片與免疫療法確診病因。

「我是不是水喝太少？」洪永祥說，民眾常提出這樣的疑問，喝水太少導致尿液濃度過高確實是常見原因。但是泡泡尿不一定是腎臟病，尿液裡面有很多黏稠物質，像是尿素氮、尿酸，而最黏的就是蛋白尿。若是偶爾出現大大小小的泡泡，很快散去就是水喝太少、尿太濃稠所導致。

洪永祥提醒，記住泡泡尿恐是腎臟喊救命的三個關鍵條件，只要符合兩個，趕快就診腎臟科不要再拖延，早期診斷可透過尿液分析及早保腎。

1.泡泡綿密細小、厚厚一層像生啤酒。

2.持續超過5分鐘仍未消散。

3.連續超過一周都有出現泡泡尿。

洪永祥強調，慢性腎臟病初期幾乎沒有症狀，不痛、不癢，但腎功能可能正在慢慢下降，不少人都是拖到水腫、疲倦，嘔吐甚至需要洗腎才發現。謹記「泡、水、高、貧、倦」五大警訊，糖尿病、三高患者、長期服用止痛藥或有腎臟病家族史者，應定期篩檢，避免錯過治療時機。

腎臟病

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