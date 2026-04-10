年輕時骨折沒顧好… 男40年後長短腳 靠1手術解決

李先生（右）年輕時車禍輕忽後遺症，40年後長短腳走路困難，經過髖膝關節同時手術才解除痛苦。（圖／營新醫院提供）

年輕人受傷常自認恢復快，但要小心後遺症。62歲李姓男子年輕時車禍骨折治好後不以為意，40年來右髖關節 及右膝關節卻持續退化。近五年右腳行走費力，甚至雙腳開始長短不一，膝蓋無法彎曲，無法長時間步行，嚴重影響活動。

他年初到台灣台南營新醫院骨科 就診，醫師陳俊良檢查後，確診右髖關節已股骨頭缺血性壞死，合併右膝退化性關節炎，關節結構損傷明顯。評估建議以同時髖膝關節置換手術治療，才可能緩解疼痛並解決長短腳問題。

醫療團隊進行包括麻醉風險等全面術前評估及各相關檢查後，進行「右側正前位人工髖關節置換手術」及人工膝關節置換手術。術後恢復情形良好，4小時後即可下床自行如廁，住院隔天一早便能走出病房，疼痛顯著改善，術後兩天脫離助行器，住院全程幾乎不需額外看護。

患者表示，術前右腳因關節變形及雙腳長短不一，行走極為困難，沒想到術後僅4小時就能下床如廁，恢復速度令人大感驚訝，「感覺好像沒有開過刀一樣」。 李先生（右）年輕時車禍輕忽後遺症，40年後長短腳走路困難，經過髖膝關節同時手術才解除痛苦。（圖／營新醫院提供）

骨科醫師陳俊良指出，因正前位人工髖關節置換手術不會切斷肌肉，且病人採用平躺姿勢，所以可以完整保留臀部肌力，且利用術中X光精準調整腳的長度，解決過去傳統手術一直無法突破的困境，加上也採用的「肌肉下切口微創膝關節置換手術」，全程不需要止血帶，減少失血量及肌肉缺氧腫脹的問題，股四頭肌可以自由滑動，達到更完整的膝關節平衡。

術後復健與復健治療師共同評估患者下床時機，並規畫循序漸進被動式關節運動、肌力訓練、步態訓練及助行器使用指導。物理治療師黃詣紋表示，患者術後恢復速度迅速，手術當天即可開始活動並配合復健訓練，整體恢復情況良好。

陳俊良提醒民眾，年輕時曾有骨折或關節創傷者，隨著年齡增長，受傷部位關節可能逐漸退化，甚至引發缺血性壞死，造成疼痛與行走障礙。一旦出現持續性關節疼痛、活動受限或雙腳長短不一等症狀，應盡早就醫接受評估，切勿拖延。現在正前位人工髖關節手術及肌肉下切口微創膝關節手術技術已成熟，搭配完整術後復健，可快速緩解疼痛、恢復行走功能。（周宗禎）