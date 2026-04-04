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電腦斷層看不出異常 超音波一照揪出致命狹窄救回腦血流

記者江良誠／南投即時報導
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頸動脈超音波影像顯示血管內壁出現狹窄情形，紅圈處為內頸動脈狹窄位置，可能影響腦部...
頸動脈超音波影像顯示血管內壁出現狹窄情形，紅圈處為內頸動脈狹窄位置，可能影響腦部血流供應，增加中風風險。(圖／南投醫院提供)

台灣一名50歲林姓男子近日反覆頭暈、左側手腳麻木等不適，原以為只是疲勞，經就醫檢查才發現竟是頸動脈狹窄，險些引發中風。幸好醫師及時進一步檢查並手術治療，成功排除危機，患者目前已康復出院。

林男前往衛生福利部南投醫院求診，神經內科醫師鄭耕兆先安排電腦斷層檢查，未見明顯中風跡象，但依臨床判斷仍有疑慮，隨即追加頸動脈超音波檢查，發現內頸動脈已有狹窄情形，立即收治住院觀察。

院方隨後轉介神經外科醫師陳奕安進行評估，決定採取內頸動脈血管成形術，透過氣球擴張合併支架置放撐開狹窄血管。手術過程順利，成功改善腦部血流，林男術後恢復良好，已平安出院。

陳奕安指出，頸動脈狹窄是造成缺血性中風的重要原因之一，但早期症狀常不明顯，或僅有短暫頭暈、單側肢體麻木，甚至視力短暫變黑等情形，民眾容易輕忽。一旦血流受阻，恐導致腦部長期缺血，大幅提高中風風險。

他表示，患者接受血管成形與支架置放治療後，仍須長期服用抗血小板藥物，並配合定期追蹤，以預防血管再次阻塞。

醫師提醒，高血壓、高血糖、高血脂等三高族群，以及有吸菸習慣或曾接受頭頸部放射治療者，都是頸動脈狹窄的高風險族群。林男本身即有高血脂病史，更應提高警覺。若出現頭暈、肢體麻木或短暫視力異常等症狀，應趕快就醫檢查，把握治療時機，降低中風發生機率。

中風 三高 高血壓

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