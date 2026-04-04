第一胎順利 第二胎卻不易受孕 可能是精卵同衰陷困境

生殖醫學專家提醒，婚後孕前健檢可提早了解生育狀況，並揪出潛藏的不孕問題；示意圖。（圖／123RF）

一名39歲女性，多年前遠嫁以色列 ，婚後夫妻順利迎來第一個寶寶，但計畫二胎時，嘗試了3次人工授精皆失敗。回到台灣接受進一步評估，檢查發現，太太的卵巢庫存量（AMH）已降至1.7，顯示卵巢功能隨年齡出現衰退；先生也診斷出「寡精症」，導致自然受孕困難。

生殖醫學專家吳成玄指出，第一胎順利但遲遲無法懷二寶，稱為「次發性不孕症」（Secondary infertility）。隨著生育年齡延後，即使曾有成功生育史的夫妻，仍可能因卵巢早衰或配偶精子品質波動而陷入困境，且晚婚夫妻「精卵同衰退」案例漸增，建議男女檢查卵巢功能、精液檢測。

吳成玄說，「次發性不孕」最常見的原因是年齡增長，女性卵巢功能在35歲後會出現明顯的質與量下滑，卵子染色體異常率隨之增高。而生產後的生理變化亦不容忽視，部分女性在首胎與二胎之間可能出現子宮內膜瘜肉、子宮肌瘤或子宮沾黏等問題，這些「後天」因素會直接干擾胚胎著床環境。

除了女性，男性精子品質的波動也是影響二胎成功率的關鍵。吳成玄表示，在不孕症夫妻中，約3至4成與男性因素有關，尤其是「寡精症」。其成因複雜，長期累積的生活壓力、熬夜、抽菸、肥胖或精索靜脈曲張，都可能讓男性的生育能力在幾年內出現顯著下滑。

吳成玄提醒，如果夫妻嘗試懷孕一年以上仍未成功，或女性年齡超過35歲、備孕半年仍未懷孕，建議及早尋求專業評估。透過完整檢查，包括卵巢功能、精液分析與子宮環境評估，可以找出影響懷孕的原因，並依照個別情況選擇適合的治療方式。

針對婚後孕前健檢，吳成玄說，重要檢測包括女性的卵巢功能（AMH）檢測，及男性精液分析檢測，可提早了解生育狀況，並揪出潛藏的不孕問題。未滿30歲的夫妻，可先嘗試調整作息、飲食及規律運動；大於34歲則要積極評估，以免錯過了孕期黃金時段。