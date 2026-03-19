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皮蛇高危險群 7成心血管病患不知情 30歲的他差點失明

記者林琮恩／台北即時報導
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台中榮民總醫院腦中風中心主治醫師吳俞萱（右）指出，因具有慢性發炎體質、免疫系統機能下降，心血管病人比起一般民眾得到帶狀疱疹比率增加4成；圖左為腦中風學會理事長陳龍。（記者林琮恩／攝影）
台中榮民總醫院腦中風中心主治醫師吳俞萱（右）指出，因具有慢性發炎體質、免疫系統機能下降，心血管病人比起一般民眾得到帶狀疱疹比率增加4成；圖左為腦中風學會理事長陳龍。（記者林琮恩／攝影）

調查顯示，高達7成心血管病患不知道自己是皮蛇高危險群，逾2成心血管病人將皮蛇當成皮膚病，未意識到失明、聽力受損等長期健康危害風險，近半數患者從未向醫師諮詢皮蛇相關資訊。腦中風學會發表「腦血管風險與腦血管疾病成人之帶狀疱疹預防專家共識」，提醒高血壓、高血脂、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病病友，積極向醫師諮詢皮蛇預防方式。

帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，為潛伏體內水痘—帶狀疱疹病毒活化引起的神經疾病，99.5%民眾均帶有這項病毒。一名30多歲心血管疾病患者，臉上出現疱疹卻無警覺心，回診時醫師發現苗頭不對，提醒應立刻處理，該患者卻認為自己年輕，就算得皮蛇也不會有大礙，不願請假，後來患者到急診就醫時，臉部爬滿帶狀疱疹，緊急處置才免於失明。

台中榮民總醫院腦中風中心主治醫師吳俞萱指出，台灣每4人就有1人是心血管疾病患者或高風險族群，研究顯示，高血壓、高血脂等心血管疾病患者，因具有慢性發炎體質、免疫系統機能下降，比起一般民眾得到帶狀疱疹比率增加4成；曾經中風、心臟衰竭病人，一旦得到帶狀疱疹，住院機率比一般民眾高1.5倍；高血脂病人，眼部發生帶狀疱疹機率增加20%，最重恐會失明。

吳俞萱指出，糖尿病患者罹患帶狀疱疹風險比一般民眾高出2倍，罹病後神經痛風險高出50%，不論是心血管疾病、糖尿病患者，常有迷思認為作息規律就不會感染帶狀疱疹，但帶狀疱疹與病人免疫力、神經功能等相關，並非作息規律就不會得到，且皮蛇不僅會造成皮肉痛，還會導致失明、聽力受損、顏面神經麻痺等症狀。

腦中風學會理事長陳龍指出，他曾收治一名七旬女性病患，反應頭部疼痛難耐，撥開染燙濃密的頭髮，發現患者已感染帶狀疱疹，從頭皮感染至眼部三叉神經，有失明風險，緊急施打抗病毒針劑後，帶狀疱疹痊癒，但仍留下不時疼痛的後遺症。

調查指出，70.4%心腦血管及高風險族群自認不會罹患帶狀疱疹，23.1%心腦血管患者只把皮蛇當成皮膚病，近45%患者從未向醫師諮詢皮蛇相關資訊。陳龍表示，根據學會發布的專家共識，皮蛇不僅造成疼痛，若長在頭皮、臉部還可能釀成失明，建議高血壓、高血脂、糖尿慢性腎病、心血管疾病病友積極諮詢醫師，並維持良好生活習慣，增強免疫力抵抗皮蛇。

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