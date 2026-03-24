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長期劇烈經痛別隱忍 醫：子宮內膜異位症有癌化風險

廖靜清
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子宮內膜異位是生殖年齡婦女常見的毛病；示意圖。（圖／123RF）
子宮內膜異位是生殖年齡婦女常見的毛病；示意圖。（圖／123RF）

多數女性在月經來臨前或經期間悶痛不適，通常可以熱敷、休息緩解，如果疼痛加劇或痛感持續整個周期，要小心是「子宮內膜異位」。台灣子宮內膜異位症學會理事長黃泓淵表示，這是生殖年齡婦女常見的毛病，除了疼痛，也提高不孕機率，約1至3%患者會發生癌變，特別是囊腫大於10公分。

黃泓淵指出，子宮內膜異位的最主要原因為經血逆流，出現在腹腔、骨盆腔位置，累積久了成為卵巢巧克力囊腫、子宮肌腺症。少數患者的內膜組織還可能沿著血液或淋巴系統，散播到身體其他器官，導致經期出現咳血、血便、血尿等，惱人症狀還包括經期腹瀉、經血過多、不孕症等。

而最讓人擔心的，莫過於增加卵巢癌風險。台灣網紅「我是江老師」江宇婷於2024年證實罹患「邊緣性卵巢癌」，就診發現體內長出19公分巨瘤，但因為幾乎無痛感，且長期排便不順以為腹部隆起是發胖或便秘。所幸開刀治療後，腫瘤為良性，拿掉患側卵巢、輸卵管及部分腹膜，後續密切追蹤觀察。

江老師表示，她的妹妹也有嚴重的子宮內膜異位，長時間承受經痛與身體不適，後來才發現腹瀉是因子宮肌瘤壓迫直腸所致。

黃泓淵說，許多女性受子宮內膜異位症困擾，臨床上常見患者隱忍疼痛，以為「忍過去就沒事了」，結果拖成骨盆腔嚴重沾黏及不孕，甚至形成卵巢巧克力囊腫，少數機率可能癌化。子宮內膜異位症主要透過超音波、抽血檢測以及腹腔鏡檢查，輕度疼痛可用止痛藥、避孕藥或黃體素；嚴重者需手術切除異位組織。

「子宮內膜異位與環境荷爾蒙有關。」黃泓淵提醒，其預防重點在於規律運動、飲食調整及減少使用塑膠容器盛裝熱食，另保持充足睡眠、減輕壓力，可降低病發與復發風險。建議定期進行婦科超音波檢查，特別是經痛加劇、經期時間拉長、經血量過多、非經期下腹痛等，應及早就醫。

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