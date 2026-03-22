酪梨有助心血管健康 何時吃最好 4方法準確判斷熟了沒

酪梨營養密度高，有助血糖與心血管健康，有4種方法可準確判斷果實是否成熟了沒？（圖／123RF）

酪梨 被稱為營養密度極高的健康食材，富含好油脂與膳食纖維，有助血糖與心血管健康。但不少人常遇到挑錯熟度、切開過硬或放到變黑的困擾。掌握幾個簡單技巧，就能挑到剛剛好的酪梨。

健康飲食的明星食材、被金氏世界紀錄認定為最營養果實的酪梨，雖然多數人把它當水果，但其營養分類其實更接近油脂類。它含有豐富的單元不飽和脂肪酸、膳食纖維、維生素E、葉酸、鉀、維生素B群及葉黃素等營養素。

研究顯示，規律食用酪梨可能有助降低心血管疾病 與第二型糖尿病風險，也可能幫助降低膽固醇，對眼睛健康與皮膚狀態也有益處。

然而，雖知道酪梨很營養，但很多人不會挑也不會吃，只看顏色判斷酪梨熟不熟，因此常發生，「切開後才發現太硬」或「放太久變黑爛掉」的情況。其實不同品種顏色變化差異大。根據《health》訪問營養師，建議以下4個方法可較準確判斷酪梨成熟度。

薄板三明治配酪梨醬。（圖／123RF）

1.輕輕按壓

把酪梨放在手掌上輕壓，如果仍偏硬但有彈性，表示還需要幾天成熟；若略有彈性，通常當天或隔天即可食用；若非常柔軟，可能已過熟。

2.看外皮狀態

外皮從光滑轉為稍微粗糙、失去光澤，通常代表成熟度較高。若出現皺縮或乾癟，可能已經過熟。

3.注意果肉顏色

切開後若果肉呈淡綠色或黃綠色通常品質較好；若大面積變棕色且質地糊爛，口感通常已變差。

4.聞氣味

若出現酸味或化學味，通常代表已腐敗，建議不要食用，以免造成食物中毒。

而如果買回家的酪梨還很硬，可以放入紙袋中，並和香蕉或蘋果一起保存。這些水果釋放的乙烯能加快成熟速度。

若酪梨已成熟但暫時不吃，可以放入冰箱冷藏，延緩熟成速度。

酪梨切開後容易氧化變黑，建議在切面塗上一層橄欖油或滴幾滴檸檬汁，再用保鮮膜包好冷藏，能減少褐變。不過已切開的酪梨仍應盡快食用。

那酪梨什麼時候吃最好？根據《health》報導指出，沒有證據顯示一天中存在「唯一最佳時間」吃酪梨。不過一些研究觀察到，在不同時段食用可能帶來不同效果。

早餐時段吃酪梨，可以增加飽足感；午餐時段吃酪梨，可減少下午嘴饞吃零食的機會；而晚上吃酪梨，則可能有助於提升新陳代謝，2025年的一項研究發現，夜間吃酪梨，隔天早餐前的三酸甘油脂水平略低於其他深夜點心。

值得注意的是，酪梨雖然健康，但脂肪含量高、熱量也不低，一般建議一天約半顆即可，勿過量食用。