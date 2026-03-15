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乳癌切除雙乳可降低風險9成 因非百分百移除 仍可能復發

記者翁唯真／台北報導
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醫師提醒，切除癌症病灶進行雙邊乳房重建，不代表完全沒有再復發風險；示意圖。(圖／123RF)
醫師提醒，切除癌症病灶進行雙邊乳房重建，不代表完全沒有再復發風險；示意圖。(圖／123RF)

台灣藝人許維恩今坦承先前確診乳癌，雖然沒有家族史，但健檢發現後，腫瘤變化速度極快，雖僅是單側確診，她基於健康考量，果斷進行雙邊乳房切除與重建手術。醫師表示，「切除不代表完全沒有風險」，因正常手術流程，會將大部分的乳腺組織移出，但仍會保留乳頭、乳暈等組織，並非百分之百移除，未來仍有復發機率，手術僅是將風險降低約9成。

許維恩去年做例行健檢時，意外發現右乳罹癌，當時被告知為零期，當下她極度震驚，決定先飛杜拜散心緩衝，之後在經紀人陪同下，前往醫院做穿刺等詳細檢查，確診乳癌一期。

台北榮總副院長曾令民表示，建議做預防性乳房切除手術的族群，分別為基因突變高風險族群、45歲以上有家族史、雙側乳癌患者、男性乳癌患者，或有卵巢癌、胰臟癌以及攝護腺癌等患者。

曾令民說，乳癌最有名的基因突變為BRCA1與BRCA2，若被檢測帶有這兩種基因，加上東方人罹患乳癌風險較高，約可達六到八成，此時建議帶有此基因的東方人，可考慮做預防性雙側乳房切除。

曾令民表示，若一邊乳房發現有腫塊，近一步檢查發現有基因突變，顯示他終其一生的乳癌的機率就很高，所以在國際準則上也同意可以考慮預防性乳房切除。而TP53、PALB2、PTEN、CDH1等其他高風險基因，也被認定是有危險基因。

曾令民說，而第二類就是基因檢測沒問題，但是患者家族史風險極高，如一等親中有45歲以上罹患乳癌、雙側乳癌患者、男性乳癌患者，或卵巢癌、胰臟癌以及攝護腺癌等患者，愈多近親有相關的癌症，代表罹患乳癌風險愈高，也可以考慮做預防性切除。

曾令民表示，這一類情況都需要經過完整的遺傳諮詢，可能的風險好處跟壞處等等充分了解後同意後，再簽署才執行。不過有些患者不符合這樣的國際建議，卻容易因為焦慮一邊出現狀況後，另一邊就想要同步施作手術，這些都需要家屬充分溝通後來施作。

不過，曾令民說，就算雙乳已經切除「不代表完全沒有風險」，因為正常手術流程，不會把乳頭、乳暈等盡可能保留，只是將絕大部分的乳腺組織移出，但也無法百分之百移出，仍會留下部分，因此仍會有機會罹患乳癌，只是風險降低約9成。

藝人許維恩坦承罹患乳癌，果斷決定進行雙邊乳房切除與重建手術。台北榮總副院長曾令民...
藝人許維恩坦承罹患乳癌，果斷決定進行雙邊乳房切除與重建手術。台北榮總副院長曾令民表示，提醒切除病灶不代表完全沒有再復發的風險。(本報資料照片)

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