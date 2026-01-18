中年憂鬱6症狀增加失智風險 3大方法有助提升認知功能

我的頻道

醫師提醒，憂鬱症可能是失智症的一個風險因子，也可能是早期腦部變化的徵兆，可尋求 心理和藥物治療；示意圖。（圖／123RF）

當你思考如何保護隨年齡增長的腦部健康時，你可能會想到吃更多綠葉蔬菜、做填字遊戲或保持運動習慣。

但刊登在「刺胳針精神病學(The Lancet Psychiatry)」期刊的研究指出，中年的心理狀態，特別是憂鬱症狀，可能比飲食和運動更早透露你的長期認知健康風險。

失智早期腦部變化徵兆

憂鬱症是一種常見的心理健康狀況，表現為持續低落情緒、疲倦、對平常喜愛事物喪失興趣等。

研究顯示，憂鬱症與失智症風險增加相關，但並非每個憂鬱症患者都會發展為失智症，也不是每個失智患者都曾經歷憂鬱症。

事實上，這個關聯非常複雜。憂鬱症可能是失智症的一個風險因子，也可能是早期腦部變化的徵兆。

目前仍不清楚憂鬱症發生的年齡、嚴重程度或持續時間，是否會影響其與失智症的關聯。

值得注意的是，研究也發現，對憂鬱症患者進行藥物治療、心理治療或兩者結合，可降低未來失智的風險。一些非藥物治療，如認知行為治療，也顯示對延緩認知衰退有益。

喪失自信、焦慮 風險提高50%

該研究追蹤近6000名45至69歲的成年人超過20年。

研究人員並非只看憂鬱症整體，而是關注特定症狀如何影響失智風險。結果顯示，六種中年憂鬱症狀與未來失智風險顯著相關：

1.喪失自信

2.難以面對問題

3.對他人缺乏溫暖與親近感

4.持續緊張與焦慮

5.對事情的完成方式不滿意

6.注意力困難

這些症狀的存在會增加29%至51%的失智風險，即使排除已知風險因子，如遺傳背景（APOɛ4）、心血管疾病、糖尿病、血壓、血脂及生活習慣影響。

值得注意的是，像睡眠問題、低落情緒或自殺念頭等其他憂鬱症狀，與長期失智風險的關聯不明顯。

治療、改變飲食 防認知衰退

中年憂鬱症狀可能會降低社交參與與認知刺激，這對維持認知儲備（大腦應對損傷或疾病能力）至關重要。換言之，這些看似平常的心理症狀，其實可能是大腦健康的早期訊號。

專家指出，識別這些特定症狀後，及早進行干預非常重要：

1.尋求專業協助

心理治療、藥物治療或兩者結合，可能不只改善當下心理健康，也能降低長期失智風險。

2.非藥物策略

認知行為治療等心理干預，顯示對預防認知衰退有效。

3.生活方式調整

規律運動、腦部健康飲食（如地中海飲食或 MIND 飲食）、維持社交活動和高品質睡眠，均有助於支持心理健康與認知功能。

該項研究強調，中年心理健康不只是影響當下生活品質，更可能影響未來幾十年的腦部健康。

若你在中年發現自己有上述憂鬱症狀，例如持續喪失自信、難以專注或與他人疏離，應重視這些訊號並尋求專業協助。即使是小而持續的改善，也可能對長期腦健康產生積極影響。

