73歲男頻尿影響睡眠 微創醫療級三秒膠助他正常生活

記者黃寅／台中即時報導
長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁說，新型栓塞材質「血管凝膠」就像醫療級的三秒膠。（長安醫院提供）
長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁說，新型栓塞材質「血管凝膠」就像醫療級的三秒膠。（長安醫院提供）

1名73歲男性飽受攝護腺肥大困擾，因為頻尿每晚得起床5次，不僅影響睡眠，也伴隨尿急、尿流斷續等症狀，甚至不敢外出旅行，生活品質大幅下降。由於擔心傳統手術的風險，醫師評估後採用微創「攝護腺動脈栓塞術（PAE）」，並運用新型栓塞材質「血管凝膠」，讓他能免全身麻醉、傷口小，且術後即可下床行走。

台灣長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁說，攝護腺動脈栓塞術是從手腕導入微導管，將栓塞物質注入攝護腺動脈，使肥大組織缺血萎縮，進而改善排尿障礙。與傳統手術不同的是，栓塞術不需在術中放置導尿管，能減少尿道刺激、感染與術後不適，對於高齡長者而言，能大幅減輕生理負擔，回歸正常生活更快速。

新型栓塞材質「血管凝膠」就像醫療級的三秒膠，與血液接觸後會迅速聚合，可快速、精準地封住目標血管，相較曾使用的微晶球更能縮短手術時間並減少輻射曝露。

他說，這項技術在歐洲已十分成熟，法國血管與介入放射學會主席 Romaric Loffroy 教授近期也來台交流，顯示台灣在攝護腺動脈栓塞術的經驗已具國際水準。

鄭詩璁說，將攝護腺動脈栓塞術視為實驗性的治療方式已是舊觀念。隨著大量臨床研究累積，美國泌尿科醫學會與歐洲泌尿外科學會的最新指引都已將其正式列為良性攝護腺肥大的治療選項之一，特別適合攝護腺過大、高齡、想保留性功能、有心血管疾病、服用抗凝血劑或手術風險高的攝護腺肥大患者。

他說，攝護腺肥大是高齡男性常見疾病，當症狀已影響睡眠、生活作息或精神狀態，就應及早就醫並接受評估，選擇最適合自己的治療方式。攝護腺動脈栓塞術提供了手術和藥物之外，一個安全、有效且恢復快速的微創治療新選擇。

長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁（左）與赴台交流的法國血管與介入放射學會主席 Ro...
長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁（左）與赴台交流的法國血管與介入放射學會主席 Romaric Loffroy 教授合影。（長安醫院提供）

