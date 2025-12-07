我的頻道

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

便祕自行用瀉藥灌腸「捅破直腸」 65歲男腹膜炎險喪命

65歲男子因嚴重便祕而自行灌腸，導致直腸破洞（箭頭處）並引發嚴重腹膜炎。（圖／大千綜合醫院提供）
65歲男子因嚴重便祕而自行灌腸，導致直腸破洞（箭頭處）並引發嚴重腹膜炎。（圖／大千綜合醫院提供）

一名65歲黃姓男子長期受便祕之苦，常自行以瀉藥灌腸，日前使用長管把瀉藥送入直腸深處，不料引發劇痛送醫急診，電腦斷層掃描赫然發現他的直腸上端有一個巨大破洞，糞水隨著破洞流進腹腔，引發嚴重的腹膜炎。

台灣苗栗大千綜合醫院表示，黃姓男子長期便祕，飲食控制無法改善，每天都服用強力軟便劑，甚至每隔兩、三天無法解便時就會自行灌腸。日前他又因為連續三天無法解便而自行灌腸，卻沒有效果，於是改用更長的管子，把瀉藥送入直腸深處灌腸，沒想到竟突然引發劇痛，被家人緊急送至大千急診，檢查發現腹膜炎。

大千醫院外科部主任馮啟彥緊急為男子進行腹腔鏡手術，術中發現患者直腸上端靠近乙狀結腸轉彎處，有直徑2公分破洞，研判是太用力灌腸造成的腸道破裂；破洞讓大量的宿便流進腹腔，才會引發嚴重的腹膜炎，幸好病人在接受手術後順利康復，嚇得他直呼「再也不敢自己隨意灌腸了」。

馮啟彥指出，便祕是現代人常見的問題，改善方式建議先從調整飲食、培養生活習慣及規律運動著手。如果仍無法改善便祕問題，建議尋求醫師協助。

馮啟彥表示，灌腸是在便祕時一種刺激排便的急救方式，但應該在醫師指示下謹慎使用，且不宜長期依賴，因為過度使用可能導致肛門撕裂傷、痔瘡破裂出血、大腸黏膜受損等，甚至如同黃姓病患引發腸道破裂，導致腹膜炎的嚴重情況。

