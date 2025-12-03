起床、出門、洗澡…心腦血管發病3大風險時段 防劇烈溫差

冬天心腦血管患者增加，與溫差劇烈變化有著密切相關。怕冷的長者最好戴上帽子、圍巾。（本報資料照片）

入冬後溫差大、日照漸少，不少人開始出現血壓波動、手腳冰冷、情緒低落等不適。其實，「保暖」不只是穿厚外套這麼簡單，而是一場全身性的健康挑戰。

冬季氣溫持續降低，導致血管收縮、血壓偏高，但真正致命的不是低溫而是「溫差」。台灣新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣說，天冷血管收縮是身體保存體溫的自然反應，各年齡層都一樣，但對於高血壓 、血管脆弱族群來說，一旦血壓升高，血管內不穩定斑塊容易脫落，恐致血管破裂或血栓，而引發中風 及心肌梗塞，特別是從暖和突然移動到寒冷的環境，「溫差過大」下，血管收縮更為劇烈，務必多加小心。

溫差劇烈 心腦血管患者增

其實，不僅是高血壓，未定期服藥、追蹤控制病情的糖尿病、高血脂 患者，或年紀大曾有心肌梗塞、腦中風等動脈血管疾病族群，低溫之下，均是心肌梗塞、腦中風再發的高風險對象。鍾伯欣說，每逢季節交替如秋天進入冬天，或短時間內溫度劇烈波動，門急診常見心腦血管患者突然增加，均與溫差劇烈變化有著密切相關。

為避免溫差引發心腦血管疾病，做好保暖十分重要。鍾伯欣說，日常生活中，以起床、出門、洗澡為誘發心腦疾病的三大高風險時段，一定要注意「三步驟防溫差」。

起床時：冬天起床時，身體從被窩起身容易暴露在低溫，要把保暖衣物放在床邊。

1.起床後，應立即穿好保暖衣物。

2.最好戴上帽子、圍巾，尤其是怕冷的長者。

3.若室內太冷，應使用電暖氣、電熱扇增加室溫，同時應注意維持室內基本溫度與通風。

洗澡時：由於洗澡時要脫掉全身衣服，也要預防溫差過大。

1.建議洗澡前在浴室門口使用電熱扇，讓浴室空間預熱。

2.洗澡水溫多於攝氏37、38度，這時人也會出汗，洗太久恐大量出汗造成脫水，提醒熱水澡不宜洗太久，以10至15分鐘內為宜。

3.應在浴室內先擦乾身體，並穿好衣物再出浴室，特別是年長者，以減少冷熱落差。洗澡後可喝一杯白開水補充水分。

外出時：從溫暖的室內移動到室外，更要積極做好保暖。

1.天冷保暖穿著首重洋蔥式穿法，也就是衣服是一層一層的穿上，進出室內外才能依溫度穿脫。

2.如要更積極保暖，應搭配帽子與圍巾，這是最容易被忽略的部分。

3.心腦血管疾病高風險族群，平時就應積極監測、控制血壓。

血管脆弱族群 多喝白開水

鍾伯欣提醒，真正引發腦中風、心肌梗塞的原因，仍是三高慢性疾病未控制好所致，患者務必按時服藥、控制病情。另外，血管脆弱族群一定要多喝白開水，盡量不要喝酒及咖啡等飲料，喝熱飲（熱開水）、薑湯等禦寒也是可以的，以防血液過於黏稠，增加腦中風、心肌梗塞風險。

平時自我監測血壓方面，鍾伯欣說，應採「722」口訣，也就是連續7天、每日早晚各一次、每次量測2遍，2遍中間間隔一分鐘取平均值。尤以早上那2次最具參考價值，因此，早起先上廁所，在吃早餐和吃藥間，坐下休息約5至10分鐘，再量2次血壓，在這段休息時間，喝點白開水，一般人約喝300至500c.c.，身材嬌小者可以喝100至200c.c.。