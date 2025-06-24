四肢痠痛無力不是關節退化 竟是少見巨細胞病毒急性感染

若肌肉無力問題僅輕微短暫，可先觀察，若影響日常起居，應盡早就醫。（衛福部桃園醫院提供）

60歲的張先生近兩個月來頻感雙腿及雙手無力、痠痛，起初以為是關節 退化或肌肉拉傷所致，在住家附近診所復健，甚至自費做高濃度血小板血漿（PRP）及羊膜注射，但症狀不僅未改善，反而愈發嚴重，連上下樓梯、吹頭髮都成了困難事，生活品質大受影響。

張先生轉診至台灣衛福部桃園醫院，才查出真正病因，原來是巨細胞病毒作怪。

桃園醫院負責診治的神經內科醫師劉一宏表示，初診時便觀察到患者走路顯得吃力，無法從蹲姿站起，雙大腿及上臂近端肌肉也出現明顯萎縮現象。經抽血與神經傳導檢查後，確診為巨細胞病毒（Cytomegalovirus, CMV）急性感染所引起的肌肉病變，屬於臨床上相對罕見的表現。

劉一宏說明，巨細胞病毒感染常見於免疫功能低下者，例如接受器官移植或化療的病患，但免疫正常者也可能感染，症狀多為類似感冒的發燒、倦怠、肌肉痠痛，部分人會出現肝功能異常；病毒如果侵犯特定器官，可能導致心肌炎、腦炎、脊髓炎或神經炎等嚴重併發症 。肌肉病變雖少見，但並非不可能，需醫師根據臨床表現與檢查結果仔細判斷。

張先生雖感染CMV，但屬免疫正常族群，症狀並無持續惡化，只需採取觀察與支持性治療，未使用抗病毒藥物。經數次門診追蹤後，症狀已有明顯改善，正逐步恢復日常功能。

劉一宏提醒，若肌肉無力問題僅輕微短暫，可先觀察；但若影響日常起居，例如無法上樓、起身困難，應盡早就醫，由專業醫師診斷與介入，避免延誤治療時機。巨細胞病毒感染在大多數情況下是可控的，但須謹慎看待，及早處理，方能確保康復順利。