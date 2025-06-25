好累睡不飽 恐是身體正釋放「潛在病症」警訊

「累」可能不只是生活節奏快，而是身體正在釋放健康警訊；示意圖。（圖/123RF）

睡不飽、老是覺得累，我們常將疲勞歸咎於工作忙碌、睡眠不足，但即使休息了，疲憊感仍揮之不去。疲勞成為時代通病，事實上，「累」可能不只是生活節奏快，而是身體正在釋放健康警訊。從內分泌失調、慢性疾病到數位裝置過度使用造成的危害，慢性疲勞已成為現代社會的隱形危機。

一名40歲的職業婦女，每天像打仗一樣忙著張羅早餐、送小孩出門，再趕去公司。下班後馬不停蹄回家煮飯、做家務、盯孩子功課，偶爾還要照顧公婆。長期處在「蠟燭多頭燒」的高壓力狀態下，漸漸導致慢性疲勞，精神狀態如雪崩式下降，這種情形發生在多數女性身上。

找不出病因 長期恐抑鬱

台北長庚醫院中醫內兒科主治醫師黃悅翔表示，現代人工作壓力大，生活也不輕鬆，尤其3C使用不離身，易產生社交焦慮、擔心漏了工作訊息。「疲勞不只是單純的累，更是身體發出的信號。」許多門診病患主訴好累、睡不飽，喝咖啡也沒辦法提神，這可能是「慢性疲勞」所致，或是潛在病症的警訊。

關於疲勞，臨床診斷第一名是「癌因性疲憊」，其他則是因睡眠、憂鬱、甲狀腺功能異常、病毒感染所引起，排除這些因素，屬於「原因不明、找不出確切病因」則歸於慢性疲勞症候群（CFS）。黃悅翔表示，總是莫名感到很累，無法透過休息緩解，恐影響大腦運作，若長期情緒低落，可能引發抑鬱。

時間區分 3種類型疲勞

慢性疲勞是很主觀、難診斷的疾病，患者通常無法精確描述哪裡不舒服，只能用「很累」來形容。黃悅翔說，疲勞的種類可分為急性、亞急性、慢性，在診斷標準上，是以時間作為區分，急性、亞急性只要排解掉誘發原因，大多可以舒緩疲勞的症狀。

急性疲勞：1個月內左右，大多是疾病、壓力或過度活動引起的疲勞，例如洗腎掉血壓，易產生疲勞、嗜睡等症狀，腎友常描述「洗得很累」。

亞急性疲勞：1至6個月，參加三鐵競賽或體育活動、準備考試等，生活作息不正常，短時間內無法好好調養，從輕微的疲勞累積過勞現象。

慢性疲勞：6個月以上，持續一段時間都覺得疲憊不堪，休息也無法緩解，且伴專注力減退、睡眠障礙、頭痛等，理學檢查均正常。

現代人工作時間長、處於高壓環境、過度使用大腦，下了班還有一堆家務瑣事，一刻不得閒的生活步調易促使身體慢性發炎，身心極度疲倦。黃悅翔說，慢性疲勞症候群是無法解釋的持續疲勞感，可使用「簡易疲乏量表BFI」自我評估，共有9道題目，3分以下為輕度疲憊，4至6分為中度疲憊，7分以上則視為重度疲憊。

身體疲勞跟「睡眠債」一樣，若長期感到嚴重疲累卻沒有找出癥結，久了不堪體力負荷，做任何事都提不起勁，進而產生情緒障礙，恐導致身心症。黃悅翔提醒，如果有不能解釋的疲勞，先檢查內分泌、身體綜合機能，由醫師評估個人狀況，擬定治療對策，包括運動、飲食、睡眠。

「累」可能不只是生活節奏快，而是身體正在釋放健康警訊；示意圖。（圖/123RF）

疲倦 不一定有關肝臟

「我最近很容易疲累，是肝出了問題嗎？」黃悅翔說，中醫觀點認為，肝臟是調氣的肝，主掌「疏洩」、「藏血」功能。若肝經循環出了問題，容易發怒或抑鬱，跟情緒相關。西醫談肝，是重要的代謝器官，有些人肝指數很高，但沒有疲勞症狀；肝不好不等於疲勞，但肝病毒性黃疸確實會全身倦怠。

疲倦可能來自心理或生理因素，不一定跟肝臟有關，不過，長期熬夜、睡眠品質不佳，本來就容易讓肝經及膽經鬱結無法疏通、氣血運行受阻。每個人都會有疲累的情形，一旦休息都無法改善時，應該就醫檢查，別一味吃保肝藥或提神飲品。黃悅翔提醒，咖啡因會導致血管收縮；過度依賴咖啡可能導致腎上腺疲勞，更沒精神。