28歲女子宮肌瘤大出血 這手術不留疤、隔天就出院

醫師提醒，有肌瘤體質的女性，日常飲食應適量攝取大豆異黃酮，避免壓力過大、規律作息與飲食均衡，有助降低肌瘤復發風險；示意圖。（圖／123RF）

一名28歲的女性上班族，日前在公司突然下體大量出血並當場昏倒，經送往急診室搶救後，抽血發現血色素僅6.5mg/dl，顯示血液中攜帶氧氣的血紅素含量嚴重不足，已屬嚴重貧血。

醫師以超音波掃描發現子宮內有一個5公分的複雜性黏膜下肌瘤，正是導致她經期已過卻異常大出血、甚至休克的元兇。經採用子宮鏡雷射汽化手術，不需在腹部留下傷口，且能一次性完整切除，成功恢復健康。

術後追蹤3個月恢復正常

個案肌瘤的複雜度在於有三分之一在子宮內膜，三分之二位於子宮壁，因肌瘤會刺激局部血管異常增生，而這些新生血管非常脆弱，容易因摩擦破裂，引發難以預期的嚴重出血。台灣聯新國際醫院婦產科主任任士熙先以藥物穩定患者狀況並緊急止血後，考量患者年輕且有生育計畫，決定採用子宮鏡雷射汽化手術，不需在腹部留下傷口，且能一次性完整切除。術後，患者僅感腹部微酸與輕微出血，隔日即能順利出院返家。經過回診追蹤3個月後，子宮恢復正常。

任士熙說，子宮肌瘤的切除方式會根據肌瘤的大小、位置及病人的整體狀況量身規劃，有以下3種手術方案選擇，腹腔鏡手術可一次完成切除，但在腹部會有3個0.5到1公分傷口，而且子宮有傷口，需剖腹產以避免子宮破裂風險。

傳統子宮鏡手術，腹部無傷口，但僅能先切除位於子宮內膜的肌瘤，子宮壁的肌瘤則需要等它再長出子宮內膜後，恐需2至3次才能分次清除，且增加子宮內膜受損風險；子宮鏡雷射手術則是腹部無傷口，可一次完整切除子宮肌瘤。

逾40歲女性半數有肌瘤

任士熙說，子宮肌瘤是女性最常見的良性腫瘤之一，主要由平滑肌細胞增生形成，是育齡婦女最常發生的骨盆腔腫瘤，基因恐是子宮肌瘤生成的主因，統計顯示40歲以下女性，每4人就有1人有肌瘤，40歲以上的比率為一半。然而，多數肌瘤因無明顯症狀而容易被忽略。

子宮肌瘤依生長位置有3種類型，漿膜下肌瘤位於子宮的外層表面，向外突入腹腔或骨盆腔，可能會出現扭轉與疼痛的症狀；肌層中肌瘤生長於子宮肌肉層，位置在子宮黏膜與漿膜間。

臨床症狀因肌瘤的大小、數量和位置而異，大部分不會出現症狀，所以可能會長到1至20公分才會被發現；黏膜下肌瘤生長在子宮內壁（黏膜下層）並向子宮腔內突出的一種子宮肌瘤，可能在肌瘤僅1至2公分時就引發非經期的異常出血、經期變長、血量變多的情形，所以很容易早期就被發現。

適量攝取大豆異黃酮

目前肌瘤治療以保留子宮為主流，任士熙呼籲，已知有肌瘤體質的女性，日常飲食應適量攝取大豆異黃酮，因過量豆製品可能刺激荷爾蒙促進肌瘤生長。同時要保持情緒穩定、避免壓力過大、規律作息與飲食均衡，有助於降低肌瘤復發的風險。