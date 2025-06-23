熱+臭氧…開冷氣是「保護心臟」 不是浪費電費

最新研究提醒，心梗不是「中老年限定」，美國有逾27萬名18到64歲的人都在「有點熱、臭氧有點多」的日子心肌梗塞發作；示意圖。（圖／123RF）

提到心肌梗塞，許多人浮現中老年人的臉孔，但台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出，最新研究提醒，心梗不是「中老年限定」。根據今年發表於《Circulation》的耶魯大學 研究，美國有逾27萬名18到64歲的人，都在「有點熱、臭氧有點多」的日子，心肌梗塞發作。

張家銘指出，研究發現只要當天的臭氧濃度達60ppb，氣溫來到當地前5%高點，年輕人心肌梗塞風險就會上升33%。另外，即使臭氧只有50ppb、氣溫只是「剛好熱」，風險也會增加15%。

張家銘指出，這些所謂的「危險日子」在生活裡是常態。尤其夏天悶熱少風、陽光毒辣的下午，臭氧濃度快速上升。當濃度達50至60ppb時，對心血管系統來說已是拉高警報時刻。

過去大眾認為紅害天出門危險，熱浪來要小心，但張家銘指出，這篇研究訊息告訴我們，真正潛藏風險的不是極端，而是「每天都可能遇到」的中度高溫與中等臭氧日。

這研究還提到，男人比女人更容易「中招」。張家銘指出，男生即使只有其中一個數值偏高（臭氧或溫度），心肌梗塞的風險就會明顯升高；女生則是「熱」和「臭」一起來時，比較容易出問題。而在不同類型心肌梗塞中，非ST段上升型的人，對這樣的環境最敏感。而不論是30幾歲還是50幾歲，只要溫度一升，整體風險就提高。

中等濃度臭氧搭配高溫，會在體內引發發炎反應與氧化壓力，傷害血管內皮細胞，使血管收縮、血壓升高，進一步提高血栓形成的機會。張家銘指出，越來越多研究發現，臭氧暴露與心律不整與心房顫動有關，對本身就有心血管疾病或家族史的人來說，這是一個不能忽視的「無聲殺手」。

怎麼過生活，才能不讓心臟「偷爆炸」？張家銘建議：

1.看天氣預報，也看臭氧濃度。

現在很多App，除了PM2.5，也會報導臭氧指數。看到偏高時，就把自己當成過敏體質的人，懂得避開就好。

2.運動時間要挑對。

午後1點到4點臭氧最高，又悶又熱，是心臟最吃力的時候。建議早上或傍晚運動，不要逞強跑在正午。

3.悶熱的時候，不開冷氣是省錢，但不是省命。

特別是對有高血壓、糖尿病 、膽固醇偏高的族群，這時開冷氣是「保護心臟」的行為，不是浪費電費 。

4.公司、學校也該跟上腳步。

不是只有PM2.5才會調課、室內上班，當臭氧濃度和氣溫都上來的時候，也該讓戶外活動暫緩、工作排班彈性化。

5.如果您家裡有長輩有心血管病史，或您自己有家族性風險，那就更要「挑天氣生活」。

這不叫怕病，這叫懂保命。

很多人為了省電，家裡再悶也捨不得開冷氣。但這篇研究表示「悶熱＋臭氧＝心臟壓力大」，當天氣真的讓人喘不過氣的時候，冷氣不只是「涼快」，而是「讓心臟喘口氣」的工具。尤其是家中有長輩、有慢性病患者時，記得幫他們注意環境是否通風，是否太熱，是否該降溫一下。