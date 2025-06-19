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年輕人指甲出現灰點痛入骨 原來是脈絡瘤作祟

趙容萱
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醫師李世一說明，病患因手指甲有灰藍小點，碰撞像觸電痛入骨，經手術治療，擺脫病痛。（圖／李世一提供）
醫師李世一說明，病患因手指甲有灰藍小點，碰撞像觸電痛入骨，經手術治療，擺脫病痛。（圖／李世一提供）

三名30多歲病患因手指甲出現灰灰陰影， 一碰就像觸電般痛入骨，三人上網問谷歌、 ChatGPT，推測的答案一致，可能是脈絡瘤。三人經手術治療及病理報告證實，術後症狀完全解除，恢復正常生活。

台灣台中伊思美整形外科診所院長李世一說明，這三名病患都是30多歲，不同工作背景卻有相同經歷，在不同的手指甲看到灰藍小點，碰撞到就像電到神經痛入骨，還持續快半小時，找皮膚科醫師，說可能是神經的問題，也到大醫院神經科接受檢查的結果正常，相當困擾。

李世一說， 當指甲下發現灰藍小點，大約0.1至0.2公分，不小心碰到就劇痛，且持續30分鐘以上，吃了藥都沒改善，應該考慮可能是脈絡瘤，治療方式就是手術預後很好，很少復發，建議找有能力執行精細顯微手術的整形外科醫師治療。

李世一指出，脈絡瘤罕見，由皮膚深層、有溫度調節作用的「血管球體」長出來的良性腫瘤，好發在手指和腳趾。最典型三症狀，一為輕微碰撞就會引發如針刺、觸電般的劇烈疼痛；二為溫度敏感，碰冰水或天氣變冷，疼痛明顯加劇；三為指甲下方或指尖可能出現藍藍紅紅的小點。

李世一指出，由於脈絡瘤體積極小且罕見，容易被誤診為神經痛或關節問題。他強調，若民眾有上述典型症狀，且止痛藥無效，應尋求具備精細顯微手術能力的整形外科醫師協助。透過手術將指甲掀開，徹底切除腫瘤，治癒率可達100%，且復發率極低。

醫師李世一說明，病患因手指甲有灰藍小點，碰撞像觸電痛入骨，經手術治療，擺脫病痛。...
醫師李世一說明，病患因手指甲有灰藍小點，碰撞像觸電痛入骨，經手術治療，擺脫病痛。（圖／李世一提供）

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