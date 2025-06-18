我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

「中斷連續久坐」比下班運動更養身 坐滿50分鐘應起身

林琮恩、陳雨鑫
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據各類的國際研究顯示，長時間久坐最容易引發心血管疾病；示意圖。(圖／123RF)
根據各類的國際研究顯示，長時間久坐最容易引發心血管疾病；示意圖。(圖／123RF)

久坐對身體帶來的傷害是長期的，會增加心臟病中風、糖尿病及代謝症候群等風險。問題是內勤上班族、公車司機…有些職業一坐就是九小時。既然班不能不上，如何減少久坐的傷害？善用間歇式活動、懶人健身法，讓久坐上班族也能自保健康。

台北新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳說，現代人工作型態多是文書作業，工時愈長、坐著的時間也愈長，已知久坐會增加各類身心危害，上班族一定要學習「中斷連續久坐」的方式，降低久坐帶來的危害。

柳朋馳說，國際上並未對「久坐」做出明確的定義，臨床上，通常會界定單次坐超過一小時就算久坐；一整天若連續八小時處於坐姿，即使中間有一、兩次起身活動，且每次活動不到十分鐘，都屬於靜態活動，也算是久坐的一環。

根據各類的國際研究顯示，長時間久坐最容易引發心血管疾病，加拿大在2020年的研究顯示，每天久坐超過九小時的人，與久坐不到七小時的人相比，死亡風險會增加22%。柳朋馳說，久坐對心血管的危害，不亞於抽菸對人體的傷害，久坐會使人體的血液循環變慢、腸道蠕動變差，短期久坐帶來的疾病，如痔瘡、靜脈曲張、消化不良、胃食道逆流等；長期久坐則會使人體細胞長期缺氧、慢性發炎、癌症風險也會增加。

★每50至60分鐘 活動10分鐘

柳朋馳表示，久坐會使腿部沒辦法透過肌肉收縮，把向下的血液打回心臟，久而久之，末梢的微血管因為沒有足夠的血液通過，血液對於血管壁的摩擦變少，血管壁的細胞就會開始釋放出蛋白質，久而久之會導致末梢血管硬化、變窄。初期會從末梢血管開始出現變化，時間一拉長，人體內的大小血管都容易硬化，如果血管病變發生在腦部，就容易出現腦中風，若發生在心臟血管，則容易引起心肌梗塞。

不過，現代人的工作型態，很難避免坐姿，柳朋馳說，降低久坐帶來的危害，最重要的就是「中斷連續久坐」，只要每50到60分鐘，起身活動十分鐘，就能降低久坐帶來的傷害，起身活動的類型，建議以「伸展」、「走路」為主。

★踮腳走5分鐘 助血液循環

伸展活動幫助活絡筋骨，而走路則是希望讓堆積在下肢的血液，能透過小腿的收縮，重新打回心臟，他更建議在中斷久坐的走路過程中，可以「踮腳」。踮腳走路約五分鐘，不只可以幫助全身的血液循環，也能讓小腿變得纖細，是一舉兩得的好習慣。

有些人認為，上班無法避免久坐，那下班就動個夠，盼兩者可以相互抵銷。柳朋馳說，如果上班無法避免久坐或是久站，下班後的運動可以幫助重新活絡身體，建議每次運動超過30分鐘，並且以有氧運動為主；但是他也強調，上班久坐、下班運動的效果，不敵「中斷久坐法」有效，仍建議坐滿50到60分鐘，應起身活絡身體，是對心血管最好的保養方式。

★吃飽趴桌午睡 腸胃出問題

柳朋馳說，曾有位40多歲的上班族，因為胃食道逆流求診。她因為工時長，從早上8點坐到晚上7點，早餐、午餐都是坐在位置上解決，吃完午餐後也不多活動，直接趴睡在桌子上。她不只有胃食道逆流，還有肥胖、便祕、脹氣等問題；經調整，增加運動、調整飲食等方式後，才漸漸改善胃食道逆流等問題。

★上班站太久 也會損害健康

柳朋馳說，現代人多數都知道久坐的危害，也了解要中斷久坐，但有些工作需與多人開會，或與客戶溝通，沒辦法隨時中斷，不少上班族興起「站著上班」來避免久坐。他提醒，久站也會為健康帶來危害，不少櫃哥、櫃姐，因為長期久站，下肢容易靜脈曲張，也可能因為站姿不正確，增加腰椎的負擔。無論是久坐、久站，站在醫療人員的立場，都不希望人體長時間處於固定的動作。

長期久站，下肢容易靜脈曲張，也可能因為站姿不正確，增加腰椎的負擔；示意圖。(圖／...
長期久站，下肢容易靜脈曲張，也可能因為站姿不正確，增加腰椎的負擔；示意圖。(圖／123RF)

中風 心臟病 癌症

上一則

緩解眼睛疲勞靠藍光眼鏡？研究：效果有限

延伸閱讀

早餐吃「優格+水果+穀片」 當心血糖飆高

早餐吃「優格+水果+穀片」 當心血糖飆高
50歲上班族愛吃也愛動 突「上腹部悶痛」竟是心梗前兆

50歲上班族愛吃也愛動 突「上腹部悶痛」竟是心梗前兆
返家驚見主管「只穿內褲」躺床上 日20歲上班族嚇瘋報警

返家驚見主管「只穿內褲」躺床上 日20歲上班族嚇瘋報警
日地鐵觀光客占博愛座聚餐 辣妹怒斥：在日本要守規矩

日地鐵觀光客占博愛座聚餐 辣妹怒斥：在日本要守規矩

熱門新聞

示意圖／123RF

隔夜菜會致癌？醫師稱抓錯重點：4類食物更不該碰

2025-06-13 17:00
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

2025-05-27 22:55
40歲婦人經常斷片記憶全無被懷疑是卡陰。（記者郭韋綺／攝影）

婦人起床就失憶被疑卡到陰 醫師診斷原來她得了罕見疾病

2025-06-09 05:40
示意圖。（取自123RF）

健檢正常…一年半後變「肺癌4期」醫生嘆1癌症難查出來

2025-06-09 13:31
子宮肌瘤治療前後對照。（聯新國際醫院提供）

妙齡女下體突大量出血「竟是這原因」 醫師一招成功救回

2025-06-12 05:33
營養師表示，瘦小腹第一招就是「吃飽不要馬上坐著或躺著」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

營養師教瘦小腹3招 1習慣容易堆積脂肪

2025-06-06 23:10

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病