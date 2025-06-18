「中斷連續久坐」比下班運動更養身 坐滿50分鐘應起身

根據各類的國際研究顯示，長時間久坐最容易引發心血管疾病；示意圖。(圖／123RF)

久坐對身體帶來的傷害是長期的，會增加心臟病 、中風 、糖尿病及代謝症候群等風險。問題是內勤上班族、公車司機…有些職業一坐就是九小時。既然班不能不上，如何減少久坐的傷害？善用間歇式活動、懶人健身法，讓久坐上班族也能自保健康。

台北新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳說，現代人工作型態多是文書作業，工時愈長、坐著的時間也愈長，已知久坐會增加各類身心危害，上班族一定要學習「中斷連續久坐」的方式，降低久坐帶來的危害。

柳朋馳說，國際上並未對「久坐」做出明確的定義，臨床上，通常會界定單次坐超過一小時就算久坐；一整天若連續八小時處於坐姿，即使中間有一、兩次起身活動，且每次活動不到十分鐘，都屬於靜態活動，也算是久坐的一環。

根據各類的國際研究顯示，長時間久坐最容易引發心血管疾病，加拿大在2020年的研究顯示，每天久坐超過九小時的人，與久坐不到七小時的人相比，死亡風險會增加22%。柳朋馳說，久坐對心血管的危害，不亞於抽菸對人體的傷害，久坐會使人體的血液循環變慢、腸道蠕動變差，短期久坐帶來的疾病，如痔瘡、靜脈曲張、消化不良、胃食道逆流等；長期久坐則會使人體細胞長期缺氧、慢性發炎、癌症 風險也會增加。

★每50至60分鐘 活動10分鐘

柳朋馳表示，久坐會使腿部沒辦法透過肌肉收縮，把向下的血液打回心臟，久而久之，末梢的微血管因為沒有足夠的血液通過，血液對於血管壁的摩擦變少，血管壁的細胞就會開始釋放出蛋白質，久而久之會導致末梢血管硬化、變窄。初期會從末梢血管開始出現變化，時間一拉長，人體內的大小血管都容易硬化，如果血管病變發生在腦部，就容易出現腦中風，若發生在心臟血管，則容易引起心肌梗塞。

不過，現代人的工作型態，很難避免坐姿，柳朋馳說，降低久坐帶來的危害，最重要的就是「中斷連續久坐」，只要每50到60分鐘，起身活動十分鐘，就能降低久坐帶來的傷害，起身活動的類型，建議以「伸展」、「走路」為主。

★踮腳走5分鐘 助血液循環

伸展活動幫助活絡筋骨，而走路則是希望讓堆積在下肢的血液，能透過小腿的收縮，重新打回心臟，他更建議在中斷久坐的走路過程中，可以「踮腳」。踮腳走路約五分鐘，不只可以幫助全身的血液循環，也能讓小腿變得纖細，是一舉兩得的好習慣。

有些人認為，上班無法避免久坐，那下班就動個夠，盼兩者可以相互抵銷。柳朋馳說，如果上班無法避免久坐或是久站，下班後的運動可以幫助重新活絡身體，建議每次運動超過30分鐘，並且以有氧運動為主；但是他也強調，上班久坐、下班運動的效果，不敵「中斷久坐法」有效，仍建議坐滿50到60分鐘，應起身活絡身體，是對心血管最好的保養方式。

★吃飽趴桌午睡 腸胃出問題

柳朋馳說，曾有位40多歲的上班族，因為胃食道逆流求診。她因為工時長，從早上8點坐到晚上7點，早餐、午餐都是坐在位置上解決，吃完午餐後也不多活動，直接趴睡在桌子上。她不只有胃食道逆流，還有肥胖、便祕、脹氣等問題；經調整，增加運動、調整飲食等方式後，才漸漸改善胃食道逆流等問題。

★上班站太久 也會損害健康