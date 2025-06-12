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妙齡女下體突大量出血「竟是這原因」 醫師一招成功救回

記者翁唯真／桃園即時報導
子宮肌瘤治療前後對照。（聯新國際醫院提供）
子宮肌瘤治療前後對照。（聯新國際醫院提供）

一名28歲的女性上班族，日前在公司突然下體大量出血並當場昏倒，經送往急診室搶救後，抽血發現血色素僅6.5mg/dl，顯示血液中攜帶氧氣的血紅素含量嚴重不足，已屬嚴重貧血，經聯新國際醫院婦產科主任任士熙診斷，超音波掃描發現子宮內有一個5公分的複雜性黏膜下肌瘤，正是導致她經期已過卻異常大出血、甚至休克的元兇。經採用子宮鏡雷射汽化手術，不需在腹部留下傷口，且能一次性完整切除，成功恢復健康。

個案肌瘤的複雜度在於有三分之一在子宮內膜，三分之二位於子宮壁，因肌瘤會刺激局部血管異常增生，而這些新生血管非常脆弱，容易因摩擦破裂，引發難以預期的嚴重出血。任士熙先以藥物穩定患者狀況並緊急止血後，考量患者年輕且有生育計畫，決定採用子宮鏡雷射汽化手術，不需在腹部留下傷口，且能一次性完整切除。術後，患者僅感腹部微酸與輕微出血，隔日即能順利出院返家。經過回診追蹤3個月後，子宮恢復正常。

任士熙說，子宮肌瘤的切除方式會根據肌瘤的大小、位置及病人的整體狀況量身規劃，有以下3種手術方案選擇，腹腔鏡手術可一次完成切除，但在腹部會有3個0.5到1公分傷口，而且子宮有傷口，需剖腹產以避免子宮破裂風險。

傳統子宮鏡手術，腹部無傷口，但僅能先切除位於子宮內膜的肌瘤，至於子宮壁的肌瘤，則需要等它再長出子宮內膜後，恐需2至3次才能分次清除，且增加子宮內膜受損風險；子宮鏡雷射手術則是腹部無傷口，可一次完整切除子宮肌瘤，但相關雷射耗材須自費。

任士熙說，子宮肌瘤是女性最常見的良性腫瘤之一，主要由平滑肌細胞增生形成，是育齡婦女最常發生的骨盆腔腫瘤，基因恐是子宮肌瘤生成的主因，統計顯示40歲以下女性，每4人就有1人有肌瘤，40歲以上的比例為一半。然而，多數肌瘤因無明顯症狀而容易被忽略。

子宮肌瘤依生長位置有以下3種類型，漿膜下肌瘤位於子宮的外層表面，向外突入腹腔或骨盆腔，可能會出現扭轉與疼痛的症狀；肌層中肌瘤生長於子宮肌肉層，位置在子宮黏膜與漿膜間。臨床症狀因肌瘤的大小、數量和位置而異，大部分不會出現症狀，所以可能會長到1至20公分才會被發現；黏膜下肌瘤生長在子宮內壁（黏膜下層）並向子宮腔內突出的一種子宮肌瘤，可能在肌瘤僅1至2公分時就引發非經期的異常出血、經期變長、血量變多的情形，所以很容易早期就被發現。

目前肌瘤治療以保留子宮為主流方向，任士熙呼籲，已知有肌瘤體質的女性，日常飲食應適量攝取大豆異黃酮，因過量豆製品可能刺激荷爾蒙促進肌瘤生長。同時要保持情緒穩定、避免壓力過大、規律作息與飲食均衡，有助於降低肌瘤復發的風險。

聯新國際醫院婦產科主任任士熙呼籲女性異常出血時勿輕忽，慎防肌瘤作祟。（聯新國際醫...
聯新國際醫院婦產科主任任士熙呼籲女性異常出血時勿輕忽，慎防肌瘤作祟。（聯新國際醫院提供）
聯新國際醫院婦產科主任任士熙呼籲女性異常出血時勿輕忽，慎防肌瘤作祟。（聯新國際醫...
聯新國際醫院婦產科主任任士熙呼籲女性異常出血時勿輕忽，慎防肌瘤作祟。（聯新國際醫院提供）

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