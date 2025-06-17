年輕未婚女也會尿失禁 「尿道注射填充術」治療免開刀

醫師提醒，女性如果內褲常濕、如廁有異味就要警覺，可及早就醫鑑別是否為尿失禁；示意圖。（圖／123RF）

對許多更年期女性來說，偶爾漏尿或許未必是需要立即就醫的急症。但若生活中經常在大笑、跳躍或提重物時就會發生漏尿的情形，不僅造成身體不適，異味與私密處搔癢更可能引發心理壓力及社交焦慮，這正是應力性尿失禁所致。針對應力性尿失禁，除了陰道雷射、尿失禁手術以外，目前新型微創治療「長效型尿道注射填充術」也為患者帶來新的改善選擇，並兼具免開刀優點。

★未治療 皮膚、尿道易發炎

台北市立萬芳醫院婦產部主治醫師張宇琪表示，應力性尿失禁的發生，關鍵在於「腹部壓力大於尿道壓力」，例如在咳嗽、大笑或提重物時，若骨盆腔核心肌肉群無力或尿道可動性增加，就容易導致漏尿。常見於產後與更年期婦女，但臨床上也不乏年輕、未婚，甚至沒有性行為的患者，其中又以體重過重、長期便祕 或過敏咳嗽者，風險尤高。

很多女性以為漏尿只是小問題，藉由護墊、保健品勉強應付，但這其實會衍生更多困擾。張宇琪指出，應力性尿失禁若未及時治療，褲襠濕濡會讓私密部位長期處於潮濕悶熱狀態，容易引起皮膚發炎，甚至尿道感染與異味。不僅如此，門診中也觀察到，不少患者因擔心尿騷味而減少出門、社交，甚至喪失自信，陷入「身心俱疲」的惡性循環。

從臨床診斷角度來看，應力性尿失禁雖屬主觀經驗，不過仍可透過棉片測試、解尿日記、尿路動力學等方式判斷嚴重程度，進一步擬定治療策略。

對於輕度患者，張宇琪則建議可先從生活習慣改變、體重控制、凱格爾運動等非侵入性療法著手，再視情況到醫院做保守性治療，或接受非侵入性高強度聚焦磁刺激治療。然而，對中重度尿失禁患者而言，傳統治療常難有顯著改善。近年臨床上新型的微創治療方式「尿道注射填充術」，成為突破困境的新解方。

★低風險微創技術 不須住院

「長效型尿道注射填充術」是一種低風險的微創技術，透過內視鏡於尿道周圍注射長效型水凝膠，使膀胱頸和尿道的黏膜下組織膨脹，增加尿道阻力和接合，以治療壓力性尿失禁。手術過程短、恢復期快，相對安全有效，患者當日即可返家，不須住院，對生活節奏緊湊的現代女性尤其適合。

張宇琪舉例，一名38歲二寶媽經營小吃攤，長期提重物造成尿道壓力失衡，曾一度無法分辨汗水與漏尿的界線。接受尿道填充術後一周回診，進診間後驚喜地說：「我剛才一路跑過來褲子竟然沒濕！」術後讓她恢復了工作信心與生活品質。

另有一名來自南部、年約54歲的更年期婦女，長年受頻尿、急尿與漏尿等多種困擾，雖經保守治療改善部分症狀，但漏尿仍頻繁。經評估後接受填充術，術後可自在站立、開懷大笑，重拾社交自信。

張宇琪提醒，應力性尿失禁並非年老才會出現的疾病，也不是「自己忍耐一下就好」的問題。在早期症狀發生時就主動就醫，往往只需透過簡單的治療或行為調整即可改善；若長期忽視、錯過黃金治療時機，不僅生活受限，恐怕導致更複雜的泌尿與心理問題。

最後，張宇琪呼籲女性朋友，只要察覺內褲時常濕濡、或如廁時聞到異常氣味，即使不確定是分泌物還是尿液，也建議尋求婦產科醫師協助進行鑑別診斷。

(NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=67124)