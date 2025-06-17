椎間盤破裂、突出 「微創脊椎內視鏡手術」復元快

醫師提醒，老年人如果腰椎滑脫壓迫神經，不良於行，可透過微創內視鏡手術解決長期困擾；示意圖。（圖／123RF）

隨著年齡增長，加上受傷、長期姿勢不良或肥胖等因素，人體可能面臨椎間盤破裂、突出及退化等脊椎問題。當藥物、復健等保守治療效果不彰時，即可考慮介入脊椎手術。現今，隨著醫療技術進步，「微創脊椎內視鏡手術」不僅傷口小、復元快速，更能降低傳統手術可能造成的神經組織受損風險。

★神經根疼痛 嚴重恐癱瘓

台北馬偕醫院骨科 部脊椎科醫師簡愷廷表示，多數脊椎問題以「神經根疼痛」為主，像是活動度較大的頸椎、腰部周圍疼痛，或長期合併手腳痠麻痛、甚至無力。初期症狀可能出現腰部或頸部痠痛，隨著症狀愈來愈嚴重，開始出現手腳麻木感，嚴重會壓迫到神經出現疼痛，手腳無力，甚至大小便失禁及無法行走。

門診中常見的脊椎問題可分成兩族群，年輕族群常見如椎間盤破裂、突出；年長者則是出現脊椎退化、不穩定和鬆脫及關節 退化，其他少數如脊椎感染、脊椎腫瘤、脊椎側彎等。日常好發族群以從事木工、鐵工、建築工人等粗重工作者居多，另外，上班族如肥胖、久坐、不愛運動，核心肌群力量不足，常低頭導致頸部疼痛、久坐姿勢不良容易導致椎間盤突出。

簡愷廷指出，脊椎出現輕微不適症狀，如因重訓或負重工作引發，建議先調整或暫停日常生活姿勢和工作內容，若仍無法獲得改善，可採取服用藥物和進行拉引頸部及腰部等復健治療，倘若復健三個月後依然未改善，便會藉由進階影像檢查，確認神經壓迫的嚴重程度。

一般來說，當脊椎嚴重壓迫，骨刺壓迫或嚴重滑脫，或脊椎有大塊的椎間盤破裂壓迫神經，椎間盤嚴重退化致軟骨磨盡等，就需要考慮手術治療。

★傳統手術 破壞較多肌肉

脊椎手術可分為傳統和微創兩種方式，簡愷廷說明，以腰椎手術為例，傳統手術必須破壞較多肌肉等軟組織，將肌肉和骨頭分離後才能處理脊椎問題，傷口至少長達十公分以上。不僅造成核心肌群破壞，隨著傷口癒合後產生結痂組織，背部易產生慢性痠痛且核心肌群變弱，容易造成脊椎周邊部位不穩定，產生腰部疼痛後遺症。值得注意的是，傳統手術對年長者而言，風險較高，較適合無嚴重慢性疾病或心肺功能等共病的患者。

至於微創手術方面，目前「微創脊椎內視鏡手術」可改善多數脊椎問題，清除壓迫神經病灶、矯正滑脫及增加脊椎穩定度。臨床常見的一般脊椎退化，像是椎間盤突出、脊椎骨刺、椎管狹窄，或是脊椎不穩定、脊椎滑脫以致需要融合打骨釘等手術，都能以微創內視鏡手術完成。

簡愷廷進一步解釋，「微創脊椎內視鏡手術」是以水為介質的脊椎手術，藉由生理食鹽水沖洗讓鏡頭維持清晰視野，不會大幅度撥開骨骼和肌肉、組織破壞少，透過精細器械直達病灶進行精準治療，像是病灶移除、骨刺減壓，椎間盤截除及切除後進行打磨、融合術。

★傷口一公分 感染機率低

相較於傳統手術，微創脊椎內視鏡手術僅約一公分的小傷口、流血少、恢復快、住院時間短等優點。適應範圍族群廣泛，即便是高齡患者，術後傷口照護簡單，感染機率也低；上班族術後也能盡快返回工作岡位。

簡愷廷提到，椎間盤突出病況若評估後，可從側邊進入手術治療，可採局部麻醉的清醒手術，術中能溝通交談、了解患者當下反應，便於手術更順利進行。

簡愷廷收治一名70多歲剛退休 的男性患者，工作期間陸續出現腰痠、臀部疼痛和腳痛等慢性疼痛症狀；隨著年紀愈長，臀部疼痛開始往下延伸至大腿後側及腳底麻感，初期嘗試吃藥、復健等保守療法，效果不彰，且已影響夜晚睡眠。

患者來到診間有跛行狀況，經詳細檢查發現四、五節腰椎有滑脫不穩定，加上年紀大肌肉量減少、脊椎關節退化，進而壓迫神經，甚至已影響到正常行走。經由緩解疼痛的進階治療無效，最後詳細檢查搭配核磁共振影像比照，採取微創內視鏡手術，將脊椎滑脫進行矯正融合，才解決患者長期困擾。

脊椎保護應從日常預防做起，簡愷廷坦言「很多患者都太胖了」，身體長期承受較大重量，或是經常性負重工作，脊椎容易提早退化；再者，應戒菸，抽菸會影響血液循環，造成脊椎關節退化加速，甚至容易引發術後感染風險；平時應避免久坐，維持良好坐姿，並應適當運動，以維持核心肌群的力量。

簡愷廷建議，年輕族群可做棒式運動，年長者可嘗試橋式運動或散步、超慢跑，增強肌肉力量。如果感覺四肢力量下降、走路不穩和遲緩，甚至出現疼痛，建議盡快就醫檢查並治療；若引發大小便失禁的狀況，則應急診處置。

(NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=67145)