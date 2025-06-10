新變異株來襲… 新冠重症徵兆 當心兒童呼吸困難

新冠疫情來勢洶洶，家長要多留意孩童症狀；示意圖。(圖／123RF)

美國媒體報導，在亞洲國家流行的新冠病毒新型變異株NB.1.8.1已出現洛杉磯及舊金山，紐約市、亞利桑納州、維吉尼亞州 等地也陸續出現病例，專家警告夏季疫情可能升溫，家長當心兒童呼吸困難。

★胸悶、唇或指甲床發青 別輕忽

台灣疾管署發言人羅一鈞說，新冠新型變異株感染者雖多為輕症或無症，但病程仍有機會發展為中重症，應留意警示徵兆；孩童如有呼吸雜音等症狀應立刻送醫。

羅一鈞說，如有咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等四種呼吸道症狀，建議先戴口罩到基層診所就醫，由醫師評估是否須進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療。

針對輕症或無症狀患者，應該盡量在家休息並避免外出，必要外出務必戴口罩。同時也要密切觀察自身健康變化，若出現喘、胸悶、意識不清、皮膚／嘴唇或指甲床發青、收縮壓<90mmHg、無法進食／喝水或服藥或尿量驟減等重症徵兆，應立即送醫。

★逾12小時不吃或未解尿 速就醫

若感染者屬高風險族群，須特別警惕病情發展，宜及早就醫、由醫師判斷是否投與抗病毒藥物。早期介入有助降低併發症與死亡風險。

具有重症風險因子民眾如65歲以上、BMI≧30、懷孕、影響免疫功能的疾病，HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑，以及氣喘、癌症 、糖尿病 、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症等。

兒童感染新冠的警示徵象與成人不全然相同，根據臨床醫師觀察，近期感染新冠併發腦炎重症個案較少，比較多是哮吼、呼吸困難，提醒發燒超過48小時、高燒超過39度合併發冷／冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促／喘／胸悶胸痛、持續性嘔吐／頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿等症狀，盡速帶往就醫。

兒童新冠重症警示徵象(資料來源：台灣疾管署)

若已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於攝氏41度等症狀時，務必立即送醫治療，甚至有需要住院。