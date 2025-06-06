腹痛多日又高燒 症狀不典型也要留意急性闌尾炎

肚痛多日又高燒罹急性闌尾炎，醫師提醒症狀不典型長者要注意。（圖／台灣衛福部部立基隆醫院提供）

一名七旬婦人因多日連續肚子痛就醫，醫師做理學檢查時，病人突然發高燒至攝氏39度，且表示肚子很痛，又說不出來是哪個位置，經診斷急性闌尾炎合併腹膜炎。

台灣衛生福利部基隆醫院外科醫師沈志欣聽診時，發現病人腸子蠕動聲音緩慢，觸診時腹壁肌肉緊繃僵硬，按壓時整個肚子都有壓痛，推測病人可能為急性闌尾炎合併腹膜炎。

經腹部電腦斷層，影像報告中可以看到糞石卡在闌尾的基部，造成管腔阻塞，且高度懷疑病人有闌尾破裂情形；抽血報告也顯示白血球竄高到14000/ul，發炎指數上升，加上有急性腎臟衰竭現象，建議將闌尾切除。

腹腔鏡闌尾切除手術是將二氧化碳充氣至腹腔，並植入手術用套管，藉影像系統將闌尾切除，手術時間約需一小時。腹腔鏡手術優點為傷口小，減少術後疼痛，住院天數較短，病人術後恢復正常生活的時間較快。婦人手術隔天就可喝水，術後第二天開始嘗試喝流質飲料，第三天便能吃點清粥與清淡的食物配菜，在術後第五天出院返家。

該婦人回診時才表示，肚子已經不舒服四、五天，覺得應該是因為照顧住院的先生、久了所累積的不適，所以沒有特別在意，沒想到竟是急性闌尾炎，還合併闌尾破裂、糞石汙染這麼嚴重。