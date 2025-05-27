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FDA警示2款抗過敏藥服用後 恐讓患者嚴重搔癢

編譯俞仲慈／即時報導
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聯邦食品藥物管理局(FDA)發現少數個案在停止服用Zyrtec或Xyzal之後，出現罕見且嚴重的搔癢症狀，建議患者改服其他抗過敏藥。美國藥局示意圖。(路透資料照)
聯邦食品藥物管理局(FDA)發現少數個案在停止服用Zyrtec或Xyzal之後，出現罕見且嚴重的搔癢症狀，建議患者改服其他抗過敏藥。美國藥局示意圖。(路透資料照)

每年春季全國有數百萬人出現打噴嚏、眼睛發癢，流鼻水等季節性過敏症狀，仰賴抗過敏藥Zyrtec或Xyzal改善症狀，不過聯邦食品藥物管理局(FDA)發現少數人停藥後會出現嚴重搔癢，建議患者改服其他抗過敏藥。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，2017年4月25日至2023年7月6日期間，全球209例(197例發生在美國)個案在停止服用Zyrtec或Xyzal之後，出現罕見且嚴重的搔癢症狀，而且持續至少數月甚至數年之久。

FDA發現患者在服用上述抗過敏藥物前，從未出現過任何搔癢症狀，因此本月發布警告，呼籲患者改用其他處方箋或非處方箋抗過敏藥物並強調症狀「可以隨著重新服用新藥獲得改善」。

對此，Xyzal母公司Opella表示：「Xyzal擁有良好的銷售紀錄，證實其科學研究和用戶滿意度，我們保證只要按照指示服用Xyzal是絕對安全有效。」

至於Zyrtec母公司Kenvue也強調：「誠如FDA所言，連續數月或數年每天服用Zyrtec患者停藥後，出現瘙癢個案很少見。」並補充道：「我們將繼續評估與監控最新科學研究和產品狀況，並遵循FDA指導方針，對消費者進行產品使用教育。」

報導指出，Zyrtec與Xyzal皆為抗組織胺藥物，以阻斷人體在過敏反應過程釋放的組織胺，用於治療季節性過敏反應，Zyrtec於1995年核准處方藥「勝克敏」(Cetirizine)並於2007年起以非處方藥上市；Xyzal於2007年核准為處方藥「驅易樂」(Levocetirizine)並於2017年改為非處方藥。

「美國過敏氣喘暨免疫學院」(American College of Allergy, Asthma and Immunology)根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計資料指出，近三分之一成年人以及逾四分之一兒童會出現季節性過敏、濕疹或食物過敏，換言之，全美有超過1億人出現過敏症狀，2021年約有8100萬人罹患花粉症，同時2022年全美常用抗過敏藥物銷售量共計超過8000萬份。

FDA 聯邦疾病防治中心 CDC

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