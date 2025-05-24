我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

「初夏病」別貪涼 飲食宜清淡 中午小憩半小時護心保健

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
時序進入夏季，體內濕氣重、容易影響脾胃，中醫師強調養生著重在養「心」；示意圖。（圖／123RF）
時序進入夏季，體內濕氣重、容易影響脾胃，中醫師強調養生著重在養「心」；示意圖。（圖／123RF）

初夏氣溫逐漸升高，再加上梅雨季節，體內濕氣重、容易影響脾胃，甚至會出現失眠、疲倦感明顯的「初夏病」。台灣員榮醫院中醫部主任林親怡表示，天氣悶濕交替，也影響身體的代謝；若濕氣進入脾胃，會導致消化不良、腹脹、腹瀉等問題。

林親怡指出，夏天濕氣重，中醫角度認為較易誘發皮膚病，如果為了消暑而喝太多冷飲，或吃太多重口味食物，會助濕邪。「這陣子來門診的患者，有許多是汗皰疹、濕疹發作，跟體內濕氣代謝出問題有關。」溫度、濕度會加重甚至誘發皮膚病，天熱攝取過多甜食、冷飲、冰品等，易損傷脾胃、痰濕內生。

夏季在五行中對應於火，其性熱，通於心，所以養生著重在養「心」。林親怡表示，養生祕訣要注重清淡飲食，可多吃瘦肉、豆漿、魚肉、蛋、綠色蔬菜等，以蒸、燉、涼拌、清炒等方式烹飪，減輕高糖、高油、高鹽帶給身體的負擔。再者，辛辣及油膩食物難消化，且容易上火、影響睡眠。

另外，蓮子、百合是消暑的好選擇。林親怡說，蓮子可養心安神、健脾補腎；百合能調和五臟、養陰、潤燥，兩種食材加在一起製成「百合蓮子湯」，有補中益氣、養血安神的功效，且能改善夏天失眠困擾。「百合蓮子湯」加瘦肉或排骨變成補氣的藥膳，也增加蛋白質的攝取，炎炎夏日最宜飲用。

四季養生就是順時養生的精髓，林親怡表示，夏天要「夜臥早起（晚睡早起），無厭於日」，陽光充沛的季節，早晨5至7點天亮就差不多要起床。回推7、8個小時的睡眠時間，建議晚上11至12點入睡，中午可小憩半小時，護心保健。

除了飲食、睡眠，林親怡分享兩個穴位「夏養心」，可加強自我按摩穴緩解暑氣。

內關穴：是中醫養生三大要穴之一，位在手腕的內側，腕上三指幅處兩筋之間，多按壓可緩解心悸、胸悶、失眠、胃脹等不適症狀。

少府穴：又稱「手解穴」，位在手掌面，小指與無名指根部之間的凹陷處，每天按一按，為身體滋陰降火。

上一則

抗慢性發炎又穩定心律 醫傳授掌握日常3時機做1件事

延伸閱讀

華人健康節 逾30機構免費篩檢與諮詢

華人健康節 逾30機構免費篩檢與諮詢
夏天易失眠？醫：多吃蓮藕、西瓜等食物助祛濕

夏天易失眠？醫：多吃蓮藕、西瓜等食物助祛濕
美國聯協公益會為普及保健知識於日前舉辦 生活型態醫學與過敏症以及肌少症兩項講座

美國聯協公益會為普及保健知識於日前舉辦 生活型態醫學與過敏症以及肌少症兩項講座
洋人也愛中醫保健 針灸拔罐成日常

洋人也愛中醫保健 針灸拔罐成日常

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

2025-05-21 12:39
避免高血壓，醫師黃軒建議飲食上應增加新鮮蔬菜水果。（本報資料照片）

躺進ICU才後悔 重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

2025-05-17 17:41
報告指出，逾百品牌的大米樣本含危險高量的砷和鎘。圖為阿肯色州水稻。(美聯社)

亞裔蒙在鼓裡？逾百品牌大米樣本含危險高量砷和鎘

2025-05-16 19:28
圖為生病戴口罩示意圖。圖／AI生成

新冠病毒2025版「超低調」最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

2025-05-21 15:21
有記者親自測試一個月一天走一萬步，走完後發現身體的肌肉量變多了；示意圖。（圖／123RF）

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

2025-05-19 02:05
女性得骨質疏鬆高於男性；示意圖。(圖／123RF)

5個NG習慣加速骨鬆風險 咖啡也被列入

2025-05-22 02:00

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用