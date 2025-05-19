「怎麼這麼難瘦...」你吃對了嗎？先釐清減重5迷思

有長期壓力與睡眠不足的人，容易導致荷爾蒙失調，進而增加食慾或有降低代謝的情況發生；示意圖。（圖／123RF）

「明明已經注意進食分量，也有考慮營養均衡，卻還是瘦不下來。」許多現代人都有這樣的煩惱，減肥如同揮之不去的夢魘，好像會跟隨自己一輩子。日本 健康飲食專家「おにゃさん」認為，努力減重 卻看不見變化，可能問題出在一些意想不到的「盲點」，即使自認很注意，但只要有一點偏差，身體就不會產生理想的變化。

日本媒體「ESSE」報導，「おにゃさん」針對希望減肥人士的常見問題，歸整出5個常見迷思，幫助檢視減重計畫中哪裡出現了偏差。她也鼓勵大家，只要調整一些小地方，持之以恆，身體就會改變。

●迷思1：減脂了就會變輕

即使覺得自己已經很控制飲食不要過量、注意營養均衡，其實很多人還是營養不均。最常見的是有特別攝取蛋白質，但其他營養素卻攝取不足。因為光是攝取過多的蛋白質，有可能會導致體重增加、內臟疲勞、腸道環境失衡等問題。

例如吃「雞胸肉」時不要單吃，可以搭配萵苣、番茄、酪梨 等一起吃，讓身體也能攝取到維生素和礦物質。

●迷思2：一天只吃一餐

減重時，每天的「飲食節奏」也非常重要。有些人刻意跳過早餐，或是晚上很晚才集中吃一餐，但「吃得少容易瘦」觀念其實是錯的。當身體感受到能量不足時，反而會試圖儲存脂肪。

因此，檢視的重點包括：是否跳過早餐？晚餐是否太晚？每一餐的量是否過多或過少？這些都需留意。

●迷思3：忽視壓力與睡眠的關係

「有壓力就很難瘦」這句話一定聽過，也有不少人實際感受到。長期的壓力與睡眠不足會導致荷爾蒙失調，進而增加食慾或降低代謝。

因此，維持睡眠時間和品質對於減重非常重要，請檢查自己是否每天睡眠少於6小時。此外，是否因為壓力太大而告訴自己「不能吃」？」有沒有安排放鬆的時間？這些情緒都應該一起盤點。

●迷思4：忽略了水腫問題

減肥時往往只在意體重的增減，卻忽略了「水腫」這個大敵。身體一旦水腫，就會儲存過多水分，導致體重難以下降。

最近是否太多外食或吃了太多高鹽分食物？外食或加工食品的鹽分往往偏高，需要有意識的控制，醬料或沙拉醬也別用太多。同時要多喝水，建議喝白開水為主，避開含糖飲料。

想讓身體不水腫推薦做小腿按摩或伸展操，泡澡時進行更好，睡前在床上做伸展運動也是個好方法。

●迷思5：「沒有變化」代表減肥失敗

也許有些人會想：「以上這些我全都有做啊......」但請記得，「體重沒變≠失敗」。事實上，身體穩定的時期也是必要的。有時是因為肌肉正在增加，或是女性經常受荷爾蒙影響，體重暫時難以下降，這都是正常的，體重的數字並不是一切。