不只是乾、癢 乾眼症分3類要對症治療

醫師提醒，乾眼症可能引發角膜炎、視力模糊等嚴重併發症，治療邁向整合療法，可依乾眼類型及嚴重度客製化療程；示意圖。（圖／123RF）

現代人頻繁使用3C產品，乾眼症已成常見文明病。台灣朱智盟眼科診所院長朱智盟醫師根據臨床觀察估計，每3人就有1人深受乾眼症困擾，特別是3C重度使用者及曾接受眼科手術者更是高風險群。想擺脫乾眼症，需先了解自己的乾眼症類型，才能對症治療。

朱智盟醫師說明，乾眼症症狀也不只有眼睛乾、癢，常見但易被忽略的還包括灼熱感、異物感、頻繁流淚、畏光、視力模糊、眼紅、眼睛疲勞等。特別是當眼睛長期乾燥，反而會因「刺激性流淚」造成眼淚不停溢出，更有不少患者在半夜突然痛醒才意識到眼部問題。

淚膜構造可分成3層，由內而外分別是黏液層、水層和油脂層，乾眼症的成因可分為以下類型：

1.缺水型：主要是淚液缺乏引起。常見於罹患風濕免疫疾病、全身性紅斑狼瘡和類風溼性關節 炎的人，容易出現中間的水層製造的淚液不足，進而引發乾眼症。

2.缺油型：這類型常見長期使用電腦的3C族群，占乾眼症患者大宗，還有化妝後卸妝不乾淨，致使油脂層出現異常，當缺乏油脂保護，淚水就容易蒸發。油脂層異常的來源便是瞼板腺阻塞出現功能障礙，瞼板腺製造的油脂，無法順利排出，引起發炎反應，情況嚴重時，瞼板腺就會罷工 不再製造油脂，導致功能喪失，淚水品質變差。

3.混和型：一般來說，乾眼症患者多屬於缺水合併缺油的混和型態，有些人缺油為主、有些人以缺水為主，但在門診中缺油比率占多數。

朱智盟醫師指出，乾眼症與現代生活息息相關，例如，青光眼患者長期點藥會影響眼表健康；近視雷射（如傳統LASIK）手術切斷角膜神經容易導致乾眼，這些特殊族群應特別注意眼睛保濕與油脂分泌。

然而，傳統乾眼治療多著重於補水，但朱智盟醫師強調，真正導致乾眼的主因，其實往往是缺油或油脂分布不均。淚液由水層、油層、黏液層3層組成，缺水只是其中一環，若瞼板腺發炎導致油脂分泌不足，將大幅加速淚液揮發。而眼表面若缺乏足夠黏液，則會導致淚水分布不均。

目前已有補水、補油、補黏液等功能各異的人工淚液產品，補油和補黏液的多屬自費藥品，醫師會根據患者狀況搭配使用。

除了常見的人工淚液，朱智盟醫師分析，乾眼症治療已朝向整合性發展，藥物部分，有抑制瞼板腺發炎的抗炎眼藥水，能從根本改善油脂不足問題。針對嚴重乾眼者，則可考慮自體血液製成的PRP（血清生長因子），促進眼表修復與角膜癒合。

物理治療方面，最具代表性的莫過於脈衝光。原為醫美除斑用途的儀器，經過特殊探頭設計後能應用於眼部，藉由熱能達到深層熱敷效果。朱智盟醫師表示，配合瞼板腺擠壓可有效改善油脂阻塞，殺死瞼板腺塵蟎，讓淚水滲透壓恢復正常，每月1次的療程能明顯改善揮發型乾眼。建議可結合每日自我熱敷與擠壓，達到更佳保養成效。

此外，也有民眾選擇透過「淚管栓塞」方式減少淚液排出，增加眼表水分，常用於無法產生足夠淚水的嚴重患者，例如，屈光手術後產生異物感者。

在進行治療前，朱智盟醫師解釋，需先進行淚液檢測，加上瞼板腺攝影來了解患者的乾眼類型與嚴重程度，乾眼症並非拿幾瓶眼藥水就能解決的病，需要長期觀察與個別化治療。有些患者需經反覆調整用藥，才能找到最適合的療程。

最後，朱智盟醫師特別提醒，乾眼症是1種容易被低估的疾病，輕忽可能引發角膜炎、視力模糊等嚴重併發症 ，應及早診斷、耐心治療。

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=66825