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她熬過44次化放療 乳癌復發轉移肝臟 這款口服藥助延命

記者廖靜清
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醫師提醒，乳癌病友在治療過程中，仍可以保有生活品質；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，乳癌病友在治療過程中，仍可以保有生活品質；示意圖。（圖／123RF）

59歲陳太太，11年前因左側乳房冒出不明硬塊，就醫確診為第2期荷爾蒙受體陽性乳癌，熬過16次化療及28次放射線治療後，終於消除癌細胞，逐漸恢復健康。沒想到，4年前回診追蹤時意外發現癌細胞轉移到肝臟，在醫師建議下切除部分肝臟，之後開始服用CDK4／6抑制劑，預後良好。

口服標靶藥CDK4／6抑制劑問世，讓轉移性荷爾蒙陽性乳癌治療出現曙光，病友能有效控制病情、延長存活期且維持生活品質。

台灣乳房醫學會理事長暨彰化基督教醫院乳房外科醫師陳守棟表示，乳癌連續20年高居女性癌症發生率的第一位，每年新增約1.7萬名女性確診，台灣乳癌死亡率長期呈現持平不降。另外，在新確診個案中，又以荷爾蒙受體陽性且HER2陰性的亞型占最大宗，人數多達6成；若有明確的標靶治療策略，這類乳癌病患對荷爾蒙治療的效果相當好。

三軍總醫院腫瘤醫學部部主任戴明燊指出，從2017年到2021年數據可見，第0-1期乳癌五年存活率達99.9%，第2期為95.6%、第3期80.5%，一旦確診為第4期轉移性乳癌則驟降至39.4%，可見提升晚期治療成效，是降低死亡率的當務之急。

英國國民健康服務（NHS）研究發現，轉移性荷爾蒙陽性乳癌病友以CDK4／6抑制劑的臨床治療2年後，有5成以上病友維持疾病不惡化，可持續用藥延命。

戴明燊說，乳癌病友年齡層大多落在40歲至60歲，能否在治療過程中保有生活品質是這群乳癌病友考量的重點，更需要有效的藥物達到疾病控制。

乳癌 癌細胞 癌症

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