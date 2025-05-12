香蕉助排便 健康減肥放鬆心情 減重教練揭聰明吃法

專家提醒，香蕉只是幫助減肥的其中一種食材，仍要注意整體飲食營養均衡；示意圖。（圖／123RF）

香蕉是富含營養的水果，但糖分和熱量也不算低。日本 瘦身教練渡邊有紀分享掌握聰明吃法，香蕉也能成為健康減重 的好幫手，讓她從57公斤瘦到47公斤。

渡邊表示，香蕉可以當作早餐。她說，早餐是一天中補充能量的關鍵時刻，根據每個人的生活習慣，有些人早上吃不下東西，這時建議可以吃一根香蕉，或是和蔬菜一起打成果昔，亦或是和優格一起吃。

渡邊指出，香蕉還可以當作點心。如果真的很餓想吃點心，與其吃餅乾糖果，不如選擇香蕉。渡邊還分享把剝好皮的香蕉冷凍起來，用一種可以做冰淇淋的機器，來製作無加糖的香蕉冰淇淋。

渡邊指出，很多人會認為「香蕉的糖分含量很高，減肥期間最好不要吃」，如果只關注熱量和糖分，的確很容易就會有「香蕉＝變胖」的印象，但其實香蕉富含膳食纖維、鉀、維他命等，諸多對打造易瘦體質有幫助的營養素。

香蕉同時含有水溶性與不溶性膳食纖維，比例也相當平衡。減肥期間很多人會有排便困擾，所以這點非常加分。

長期攝取高鹽飲食容易造成水腫，而攝取鉀則有助於將體內多餘的鈉排出體外。春天是水腫容易發生的季節，因此鉀是值得特別攝取的營養素之一。

香蕉含有維生素B1、B2等，能促進糖分與脂肪的代謝。若想加強脂肪燃燒，這些營養是不可或缺的能量來源。

香蕉也含有製造「幸福荷爾蒙」血清素所需的色胺酸，容易焦躁不安的人吃了可能會讓心情變得溫暖放鬆。