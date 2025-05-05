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6旬男乳頭腫以為長痘痘 流血絲嚇傻就醫才知罹乳癌

記者林宛諭／彰化即時報導
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員榮醫院乳房外科陳國棟醫師指出，經乳房超音波檢查男性患者左側乳頭下方有硬塊，經診斷為乳癌。（員榮醫院提供）
員榮醫院乳房外科陳國棟醫師指出，經乳房超音波檢查男性患者左側乳頭下方有硬塊，經診斷為乳癌。（員榮醫院提供）

台灣彰化縣一名65歲男子左側乳頭流出液體，一開始以為是痘痘並未理會，但症狀持續1個多月後，直到流出血絲才驚覺不對勁，經在員榮醫院駐診的梧棲童綜合醫院乳房外科醫師陳國棟診療，確認為乳管原位癌後手術切除，癒後狀況良好。

陳國棟表示，並非女性才會得到乳癌，男性要注意如果媽媽、姐妹等直系血親有乳癌家族史，且自身有喝酒、過度肥胖都會增加罹癌風險，資料顯示全球男女乳癌比例為1比120。

陳國棟說，男性乳癌相對罕見，僅占所有乳癌約1%，大多數為浸潤性乳管癌 ，而乳管原位癌在男性乳癌中又僅約百分之5，男性乳癌常見症狀為乳頭下有無痛硬塊，乳頭凹陷或出血性分泌物，乳頭周圍皮膚改變如潰瘍、橘皮樣皮膚，或伴隨同側腋下淋巴結腫大。

這名65歲男病患的左乳頭下方有腫塊，輕壓左乳頭可見少量出血性分泌物，但沒有腋下淋巴結腫大。患者較肥胖，BMI值高達32.6 (正常值應小於24)，經乳房超音波檢查顯示左乳頭下方有 1.7 公分腫塊，切片檢查後，證實為乳管原位癌，患者得知自己得到乳癌驚嚇不已，說從來不知道男性也會得乳癌，想不到他是家族中第一個得到乳癌的人，很感謝陳主任幫他手術切除，癒後情況良好。

陳國棟說，這例男性乳癌患者是他從醫20多年以來第二個案例，男性乳癌一般好發於60至70歲間，好發因子有乳癌家族史，雌激素過多，如肝硬化、肥胖、克氏症候群。另外，有睪丸疾病如隱睪症或曾接受睪丸摘除手術，濫用酒精與肥胖等也會增加男性乳癌發生率。

陳國棟說，男性乳管原位癌，5 年存活率極高，約98%到100% ；但若未治療，約有 30到50% 的乳管原位癌在 10到20 年內可能進展為侵襲性乳癌，會影響存活率。尤其是晚期乳癌，5年存活率降至20到30%，因此早期診斷與即時治療很重要。

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