我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

沒問清？就醫竟收250元「場地費」 華女接帳單傻眼

老來得子注意 研究：男性愈晚生 小孩精神疾病發病愈早

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員王世亨表示，男性隨著年齡增加，累積的新生突變數目也愈多，增加子代精神疾病提早發病的風險。（記者廖靜清／攝影）
國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員王世亨表示，男性隨著年齡增加，累積的新生突變數目也愈多，增加子代精神疾病提早發病的風險。（記者廖靜清／攝影）

台灣研究團隊最新發現，較晚的生育年齡可能影響子代精神健康，尤其高齡爸！國衛院利用全基因體定序家族資料研究，證實有思覺失調症的小孩中，父親生育的年齡通常也較晚。其研究成果已於今年3月發表在國際知名學術期刊「Molecular Psychiatry」上，未來可作為國家公共衛生政策的參考。

國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員王世亨表示，晚婚晚生、高齡生育除了對母嬰身體狀況構成威脅，恐怕增加孩子先天疾病等風險。不過，影響小孩罹患先天性疾病的風險也可能與父親的年齡有關，並非全是女性的因素。

研究團隊針對5個多發性思覺失調症的家庭進行全基因體定序，每個家庭包含3個共病手足與健康父母，經由比對父母與子代之序列，辨識出子代身上的新生突變。分析結果發現，父親生育年齡每延後一歲，子代身上平均多帶有1.5個新生突變；子代身上每多帶有一個新生突變，思覺失調症發病年齡平均提早0.16年。

這5個家庭中，其中一名父親在53.3歲生下第一胎，孩子於15歲發病；55.8歲生下第二胎，孩子於12歲發病；58.1歲生下第三胎，孩子亦於12歲發病。這名父親的新生突變數高達100多，代表隨著年齡增加，累積的新生突變數目也愈多，增加子代精神疾病提早發病的風險。

王世亨指出，男性的精子在過了青春期、生育期後，一生中仍不斷進行分裂。他探討父親生育年齡與子代精神病風險的關係，提出「新生突變假說」，年紀愈大的父親精子所累積新生突變數較多，孩子思覺失調症提早發生的風險增加30%，其他70%則是子宮感染、營養供給等其他因素。

王世亨說，這個研究是全世界第一個利用全基因體定序家族資料，量化分析證實父親較晚的生育年齡可能影響子代精神健康，而新生突變在父親生育年齡與子代精神健康的相關，扮演中介變項的角色。他強調，排除基因等遺傳因素，新生突變在父親生育年齡與子代精神健康的相關，扮演中介變項的角色。

國家衛生研究院副院長陳為堅表示，這項研究利用全基因體定序探討父親生育年齡的影響，證實較晚的生育年齡確實可能影響子代精神健康。他強調，基因定序不只可用來分析遺傳風險，更可以看出「沉默的風險」，發現生殖過程中可能會出現誤差，就像是產品製造的不良率。

上一則

孩子常發呆、說話突中止 小心是小兒癲癇發作

下一則

鼻塞恐影響心腦血管健康 聞不到可能是阿茲海默症前兆

延伸閱讀

溫哥華汽車衝撞人群11死 兇嫌來自高雄 疑患有精神疾病

溫哥華汽車衝撞人群11死 兇嫌來自高雄 疑患有精神疾病
加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣
雨人畫家李柏毅 早療翻轉人生

雨人畫家李柏毅 早療翻轉人生
精子賽跑 關注男性生育率下降

精子賽跑 關注男性生育率下降

熱門新聞

白髮示意圖。（圖／123RF）

不靠燙染 哈佛教授3招祕訣逆轉白髮

2025-04-30 02:00
示意圖。（取自123RF）

天天吃麵包體重飆增 他早餐改「這樣搭」3個月瘦5公斤

2025-05-01 15:05
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，薄荷裡的關鍵成分「薄荷醇」進到身體後，不只是製造清涼感，它還會悄悄啟動神經系統，調節免疫反應，甚至對大腦的記憶力有幫助。（本報資料照片）

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

2025-04-27 04:58
平時養成運動習慣，有益身體健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

學大媽「甩手踮腳」精力充沛 她練一年後連外表都升級了

2025-04-28 19:42
地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
好市多七種減肥必備產品。（路透）

好市多7款瘦身食品 減重者親測有效

2025-04-29 15:13

超人氣

更多 >
阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦

阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦
最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全