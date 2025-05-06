我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

45歲婦膽結石 達文西手術50分鐘解決 幾乎無痛不留疤

李定宇
聽新聞
test
0:00 /0:00
達文西單孔膽囊切除術，住院時間更短、術後疼痛更輕、傷口隱蔽美觀。(圖／亞東醫院提供)
達文西單孔膽囊切除術，住院時間更短、術後疼痛更輕、傷口隱蔽美觀。(圖／亞東醫院提供)

台灣45歲全職媽媽林女士，過去一年反覆出現右上腹悶痛，生活品質大受影響。經腹部超音波檢查發現，她的膽囊內有兩顆約三公分大的膽結石，因擔心傳統手術留下疤痕遲遲未治療，導致疼痛加劇。在親友鼓勵下，她前往醫院就診，經評估後，決定接受達文西單孔膽囊切除術，手術歷時僅50分鐘，隔日即順利出院返家。

膽囊切除手術採單孔微創技術，傷口藏於肚臍中，幾乎看不見，林女士術後恢復良好，她開心表示，「沒想到幾乎無痛、無痕，恢復速度比預期還快。」

台灣新北市亞東醫院一般外科醫師張堯任張堯任指出，達文西單孔膽囊切除手術結合機械手臂高精度操作與內建螢光影像系統，可精準辨識膽道結構，顯著降低膽管損傷等併發症風險，讓手術更精準、更安全。

與傳統腹腔鏡手術相較，張堯任說，單孔手術具備三大優勢：一是住院天數縮短至平均2.0天；二是術後疼痛減輕，評估下降0.5分；三是傷口完全隱藏於肚臍，外觀自然無痕，更適合重視美觀與生活品質的現代病患。

膽結石與膽囊瘜肉雖屬常見膽囊疾病，卻不可輕忽。張堯任提醒，有反覆腹痛、腹脹、消化不良等症狀，應盡早就醫檢查，避免病情惡化。根據最新臨床指引，以下情況建議考慮接受膽囊切除手術：

1.膽結石患者：

有症狀者，如反覆腹痛。

無症狀但為高風險族群，如：結石直徑大於三公分、合併糖尿病或免疫功能低下者。

2.膽囊瘜肉患者：

瘜肉直徑超過一公分，可能存在惡性變化風險。

瘜肉快速增大或是伴隨相關症狀。

糖尿病 併發症

上一則

母親節擁抱媽媽量腰圍可測病 醫曝兩次肥胖高峰須注意

下一則

肺活量與常人差7倍… 菜瓜布肺死亡率 接近肺癌

延伸閱讀

否認將麻醉病人晾手術台 肖飛為緋聞女同事董襲瑩喊冤

否認將麻醉病人晾手術台 肖飛為緋聞女同事董襲瑩喊冤
川普抵達羅馬 將出席26日教宗方濟各葬禮

川普抵達羅馬 將出席26日教宗方濟各葬禮
食道擴張扭曲 60歲男吃就吐、難呼吸

食道擴張扭曲 60歲男吃就吐、難呼吸
病況正向發展 陳菊移出加護病房 住自費病房1日上萬元

病況正向發展 陳菊移出加護病房 住自費病房1日上萬元

熱門新聞

白髮示意圖。（圖／123RF）

不靠燙染 哈佛教授3招祕訣逆轉白髮

2025-04-30 02:00
示意圖。（取自123RF）

天天吃麵包體重飆增 他早餐改「這樣搭」3個月瘦5公斤

2025-05-01 15:05
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，薄荷裡的關鍵成分「薄荷醇」進到身體後，不只是製造清涼感，它還會悄悄啟動神經系統，調節免疫反應，甚至對大腦的記憶力有幫助。（本報資料照片）

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

2025-04-27 04:58
平時養成運動習慣，有益身體健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

學大媽「甩手踮腳」精力充沛 她練一年後連外表都升級了

2025-04-28 19:42
中風是2023年美國第四大死亡原因。（示意圖，路透）

中風8成可避免？最新「預防」方針出爐

2025-04-14 13:10
好市多七種減肥必備產品。（路透）

好市多7款瘦身食品 減重者親測有效

2025-04-29 15:13

超人氣

更多 >
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」
川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」
巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產
退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案

退休族紛重返職場5原因 薪水不是唯一答案