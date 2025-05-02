超音波導引注射 99歲翁重獲行動力

南投醫院復健科主任周建文為病人診療。（圖／南投醫院提供）

一名99歲康姓老翁因為髖關節 退化性關節炎，長期飽受疼痛、只能坐著輪椅。衛福部南投醫院復健科安排再生醫學療法，加上高階肌肉骨骼超音波精確導引投藥，讓他擺脫輪椅重新站起來，生活品質大幅提升。

台灣南投醫院復健科主任周建文說，髖關節炎是常見的退化性關節疾病，主要因關節軟骨磨損，導致疼痛、僵硬，甚至行動困難，嚴重影響日常生活。傳統治療以藥物、復健及手術為主，然而，部分患者藥物治療效果有限，或不適合接受手術。

這名老翁因年齡與關節退化，導致髖關節劇烈疼痛，行走困難，確診為髖關節退化性關節炎後，建議以再生醫學療法，促進關節修復、減輕疼痛並恢復功能。

再生醫學療法是透過注射富含生長因子的治療物質，啟動病患自身修復機制，對於無法手術或傳統治療無效的退化性關節炎患者，提供新的治療選擇。老先生接受療程後，疼痛明顯減輕，也逐步恢復肌力，原本只能坐輪椅，又可自行用拐杖行走。

康姓老先生說，「原本以為只能坐輪椅，沒想到治療後可以重新站起來、拿拐杖走路，真的感謝醫師和醫療團隊幫助。」

南投醫院使用高階肌肉骨骼超音波導引技術，即時、清晰地呈現髖關節周圍的軟組織結構，精確定位病變區域，並輔助醫師進行注射治療，確保藥物或再生醫學藥劑能準確到達患部，大幅提升治療的精準度與安全性，避免傳統盲刺可能造成的風險。