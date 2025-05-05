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鼻塞恐影響心腦血管健康 聞不到可能是阿茲海默症前兆

沈能元
醫師提醒，呼吸道健康的威脅不容忽略，讓鼻腔氣流保持正常流通，以維持正常免疫系統，對健康十分重要；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，呼吸道健康的威脅不容忽略，讓鼻腔氣流保持正常流通，以維持正常免疫系統，對健康十分重要；示意圖。（圖／123RF）

春天氣候變化大，許多人飽受鼻塞、鼻涕倒流、打噴嚏之苦。醫師表示，近期受到溫度、濕度等氣候變化，沙塵暴來襲等空汙影響，特別是懸浮微粒PＭ2.5升高，對呼吸道健康的威脅不容忽略，嚴重恐影響心腦血管健康，建議民眾應維持良好生活習慣、規律洗鼻子，重視鼻腔黏膜保健。

嘴巴呼吸 反而忽略鼻塞威脅

台灣林口長庚醫院教授醫師李達人說，全球空氣汙染嚴重，可是人類鼻黏膜演化速度趕不上空汙速度，許多人受到氣候、空汙等影響而出現鼻塞問題，但因為可以用嘴巴替代鼻子呼吸，讓許多人自認健康的人，不知不覺遭受鼻塞威脅。

想要了解有無鼻塞等鼻腔氣流異常問題，其實從睡覺時有無打呼就能得知。李達人指出，一個人睡覺打呼聲愈大，代表鼻腔、喉嚨、肺部等呼吸道可能出現問題，但最重要的是鼻腔問題，打呼聲大可能有鼻腔構造問題，呼吸道有一定的阻塞，當遇到氣溫變化、濕度上升、空汙等影響刺激鼻腔黏膜，會引起鼻腔黏膜腫脹，鼻腔氣流更容易受到干擾，造成鼻塞、鼻涕倒流等症狀。

睡眠呼吸中止症 影響心血管

李達人說，一個人睡覺打呼將影響腦部供氧情形，大腦可能因為缺氧，會讓人頻繁翻身而無法進入深層睡眠，或將人喚醒，導致睡眠品質不佳、白天嗜睡，嚴重時甚至出現睡眠呼吸中止症，影響心血管健康，呼籲睡覺容易打呼的人，一定要提高警覺，並就醫尋求治療。

如果感覺自己嗅覺不好時，應該就醫檢查，李達人指出，因嗅覺不佳可能是阿茲海默症的前兆，也與老年憂鬱有關，且嗅覺低下不一定完全沒有嗅覺，但容易被忽略，因此民眾對於嗅覺的變化應多加留心。

假性睡眠 造成鼻黏膜腫脹

若要遠離鼻塞、鼻涕倒流等問題，維持鼻腔黏膜健康，李達人說，不僅要注意溫度、濕度、空汙等變化，個人生活、飲食、運動等習慣也應配合。飲食方面，應遠離辛辣或太冰、太燙食物；更要避免吸菸、飲酒，尤其喝酒會造成「假性睡眠」，讓鼻黏膜腫脹、氣流減少；保持良好運動習慣，降低鼻腔黏膜刺激。

李達人建議，民眾應規律以洗鼻器清洗鼻腔去除髒東西，這有如刷牙清潔口腔的概念，如果你活了40、50歲從沒洗過鼻子，鼻腔當然容易出問題。李達人說，若有鼻塞、鼻涕倒流、打噴嚏、打呼、睡眠障礙、睡不飽、呼吸中止症、嗅覺低下等症狀應先就醫，治療先以藥物控制病情，會依不同病情，選擇不同的治療方式。

阿茲海默症 空氣汙染 沙塵暴

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