我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

69歲翁腹股溝疝氣切除術後復發 達文西微創救急

張策
聽新聞
test
0:00 /0:00
後天性腹股溝疝氣有時候與長時間站立、提重物、慢性咳嗽或便祕等腹壓增加有關。（圖／台北慈濟醫院提供）
後天性腹股溝疝氣有時候與長時間站立、提重物、慢性咳嗽或便祕等腹壓增加有關。（圖／台北慈濟醫院提供）

69歲林先生一年來有腹痛、左側下腹部凸起症狀，懷疑為疝氣卻未就醫處置，病況惡化後緊急手術切除壞死腸段，未料術後一個月復發，且雙側皆有疝氣。台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天改採達文西手術修補疝氣口，以人工網膜補強，術後當天便能下床走動，隔日順利出院。

陳昱天表示，人體皮膚下的組織結構由外而內依次為皮膚、皮下脂肪、筋膜、肌肉層及腹膜，腹股溝疝氣是指腹膜下腸道經由腹壁薄弱處或缺口凸出形成囊袋。成因分為先天性與後天性，先天性多因腹股溝管未閉合，後天性則與長時間站立、提重物、慢性咳嗽或便祕等腹壓增加有關。

根據統計，男性一生罹患腹股溝疝氣的機率約為27%至43%，女性則為3%至6%，台灣成年男性發生率約為女性九倍，好發年齡介於75至80歲之間。

腹股溝疝氣的症狀因人而異，陳昱天指出，輕者可能無明顯不適，僅在例行檢查時發現腹股溝處凸起，典型症狀包括腹股溝凸起、沉重感或鈍痛，常於咳嗽、久站或用力時加劇。但若是突出腸道卡住，可能因缺血而壞死，導致劇烈腹痛、惡心、嘔吐及腸阻塞，嚴重時甚至引發敗血症，需立即手術處理。

陳昱天說，觸診為腹股溝疝氣的主要診斷方式，必要時會以超音波及電腦斷層輔助判定嚴重程度。手術方式分為直接縫合或使用人工網膜補強，可透過傳統手術、腹腔鏡或達文西微創手術執行。其中，人工網膜修補可減少疝氣口張力，降低復發風險，對大型或復發性疝氣尤為重要。

林先生初次手術為緊急狀況，未使用人工網膜修補，術後不久便復發，且出現雙側疝氣。陳昱天指出，腹腔鏡在處理此類病例時，視野與操作空間受限，因此選擇達文西系統進行微創手術，不僅可精確修補，更能縮短恢復時間。

陳昱天提醒，民眾若站立時在腹股溝區發現凸起，或咳嗽、用力時感到不適，應提高警覺。平時也可進行簡單自我檢查，若有異常，應盡早就醫評估，及早介入，避免病情惡化。

便祕 慈濟

上一則

麻疹感染暴增 已超過900病例 德州最嚴重

延伸閱讀

馬斯克大膽預言：機器人將在五年內技壓人類外科醫生

馬斯克大膽預言：機器人將在五年內技壓人類外科醫生
頭頸腫瘤消融術 省時、復元快、傷口如針孔大小

頭頸腫瘤消融術 省時、復元快、傷口如針孔大小
乳癌晚期難手術 精準治療病況穩 提升存活率

乳癌晚期難手術 精準治療病況穩 提升存活率
拋下手術病人與情婦消失40分鐘 北京醫遭解聘喊冤：我醫德沒問題

拋下手術病人與情婦消失40分鐘 北京醫遭解聘喊冤：我醫德沒問題

熱門新聞

白髮示意圖。（圖／123RF）

不靠燙染 哈佛教授3招祕訣逆轉白髮

2025-04-30 02:00
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，薄荷裡的關鍵成分「薄荷醇」進到身體後，不只是製造清涼感，它還會悄悄啟動神經系統，調節免疫反應，甚至對大腦的記憶力有幫助。（本報資料照片）

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

2025-04-27 04:58
示意圖。（取自123RF）

天天吃麵包體重飆增 他早餐改「這樣搭」3個月瘦5公斤

2025-05-01 15:05
地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，存腦本防失智最好的方法是「再造健腦生活型態」，多動腦、多運動，還要維持社交圈。（本報資料照片）

做「這三件事」防失智 專家：再造健腦生活型態

2025-04-27 04:44
平時養成運動習慣，有益身體健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

學大媽「甩手踮腳」精力充沛 她練一年後連外表都升級了

2025-04-28 19:42

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光