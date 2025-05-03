69歲翁腹股溝疝氣切除術後復發 達文西微創救急

後天性腹股溝疝氣有時候與長時間站立、提重物、慢性咳嗽或便祕等腹壓增加有關。（圖／台北慈濟醫院提供）

69歲林先生一年來有腹痛、左側下腹部凸起症狀，懷疑為疝氣卻未就醫處置，病況惡化後緊急手術切除壞死腸段，未料術後一個月復發，且雙側皆有疝氣。台北慈濟 醫院一般外科醫師陳昱天改採達文西手術修補疝氣口，以人工網膜補強，術後當天便能下床走動，隔日順利出院。

陳昱天表示，人體皮膚下的組織結構由外而內依次為皮膚、皮下脂肪、筋膜、肌肉層及腹膜，腹股溝疝氣是指腹膜下腸道經由腹壁薄弱處或缺口凸出形成囊袋。成因分為先天性與後天性，先天性多因腹股溝管未閉合，後天性則與長時間站立、提重物、慢性咳嗽或便祕 等腹壓增加有關。

根據統計，男性一生罹患腹股溝疝氣的機率約為27%至43%，女性則為3%至6%，台灣成年男性發生率約為女性九倍，好發年齡介於75至80歲之間。

腹股溝疝氣的症狀因人而異，陳昱天指出，輕者可能無明顯不適，僅在例行檢查時發現腹股溝處凸起，典型症狀包括腹股溝凸起、沉重感或鈍痛，常於咳嗽、久站或用力時加劇。但若是突出腸道卡住，可能因缺血而壞死，導致劇烈腹痛、惡心、嘔吐及腸阻塞，嚴重時甚至引發敗血症，需立即手術處理。

陳昱天說，觸診為腹股溝疝氣的主要診斷方式，必要時會以超音波及電腦斷層輔助判定嚴重程度。手術方式分為直接縫合或使用人工網膜補強，可透過傳統手術、腹腔鏡或達文西微創手術執行。其中，人工網膜修補可減少疝氣口張力，降低復發風險，對大型或復發性疝氣尤為重要。

林先生初次手術為緊急狀況，未使用人工網膜修補，術後不久便復發，且出現雙側疝氣。陳昱天指出，腹腔鏡在處理此類病例時，視野與操作空間受限，因此選擇達文西系統進行微創手術，不僅可精確修補，更能縮短恢復時間。

陳昱天提醒，民眾若站立時在腹股溝區發現凸起，或咳嗽、用力時感到不適，應提高警覺。平時也可進行簡單自我檢查，若有異常，應盡早就醫評估，及早介入，避免病情惡化。