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乳房有腫塊及早就醫 「三陰性乳癌」患者術後化療恢復佳

記者游明煌／基隆報導
乳癌常見症狀有乳房腫塊、大小形狀或外觀發生變化，或乳房或乳頭疼痛等症狀，醫師提醒乳癌高危險族群務必要定期追蹤；示意圖。（圖／123RF）
乳癌常見症狀有乳房腫塊、大小形狀或外觀發生變化，或乳房或乳頭疼痛等症狀，醫師提醒乳癌高危險族群務必要定期追蹤；示意圖。（圖／123RF）

一名婦人因摸到乳房有腫塊及早求診，醫師檢查為三陰性乳癌，依切片病理報告判斷為乳癌第2期，因及早就醫治療，經開刀後腫瘤完全切除，腋下淋巴也沒有轉移，恢復情況良好。

衛生福利部基隆醫院外科醫師沈志欣指出，一名65歲患者有高血壓及病毒性C型肝炎的病史，因摸到乳房有腫塊而前來求診，經乳房粗針穿刺檢查結果為三陰性的侵襲性乳癌，依切片病理報告判斷此時的臨床分期為右側乳癌第2期，屬於早期的乳癌。

沈志欣表示，治療選項是先化療、再開刀。一般會建議先做前導性治療，化療加上免疫治療，之後再手術切除腫瘤；但若想要先開刀，直接進行右側乳房保留手術和前哨淋巴切片手術，之後再接續輔助性治療，也是可行的方案。經過討論，吳女士相當希望「腫瘤儘快從身上消失」，因此選擇了直接開刀。

沈志欣說，術後回診追蹤看報告時，腫瘤已經完全切除，邊緣也都切乾淨，加上腋下淋巴沒有轉移，接下來需按照流程接受術後輔助性治療，包括化療和放射線治療，不到2年的時間順利完成了化療、電療和接續的治療，目前癒後良好，原本因化療的掉髮也已長回一頭濃密，重新回到罹癌前的生活步調。

三陰性乳癌是乳癌的一種亞型，定義上指的是腫瘤細胞在3個常見的受體（雌激素受體、黃體素受體、HER2受體）上均為陰性，即這些腫瘤細胞不表現出這3種受體，因此不易對荷爾蒙治療或HER2靶靶治療產生反應。治療主要依賴化療和免疫療法，這使得三陰性乳癌以傳統的觀念來說相對難治，且預後較差，特別是轉移性乳癌的患者。

沈志欣表示，因治療方式的進步，包括更新的化療、免疫療法、手術、放射線治療以及更多的臨床試驗在進行，這一類型的乳癌，已經有了更佳的存活率，且早期發現及治療非常的重要性。

乳癌常見症狀有乳房腫塊、乳房大小形狀或外觀的變化、乳房或乳頭疼痛、乳頭溢液、分泌物。

沈志欣提醒，篩檢陽性個案的風險高，民眾一定要盡早完成追蹤及確診；特別是乳癌高危險族群，包括家族有乳癌病史（媽媽、姊妹、女兒），一側乳房曾罹患乳癌，曾罹患卵巢癌或子宮內膜癌，未生過孩子或在30歲後才生第一胎，未哺餵過母奶，初經早、停經晚或長期使用賀爾蒙補充劑的女性等。

乳癌 腫瘤 高血壓

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