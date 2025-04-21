男肺癌篩檢赫見心臟藏「致命炸彈」 樂生醫師眼尖救命

樂生醫院健檢中心主任郭紋翠醫師提醒民眾，除定期健康檢查外，發現異常也務必要及時就醫追蹤或治療。（樂生醫院提供）

台灣衛福部樂生醫院鼓勵民眾做肺癌篩檢，提早發現肺部異常，守護自身健康。一名60多歲男子今年3月間到樂生醫院進行肺癌篩檢，結果肺部無異常卻被眼尖的醫師發現心臟主動脈有主動脈瘤，緊急為他安排轉院，所幸經手術救回一命。

樂生醫院健檢中心主任郭紋翠醫師表示，院方今年起積極推動周邊社區居民定期癌症 篩檢，該男子獲知消息前來後，安排一系列自費檢查，其中包含肺部低劑量電腦斷層檢查；檢查結果出爐後，赫然發現男子胸部主動脈有一主動脈瘤，男子表示去年健檢就發現主動脈瘤，但因工作繁忙且身體未感覺不適，因此沒有進一步處置。

因心臟血管結構、遺傳而導致主動脈脈壁異常膨大，大至血管的1.5倍就稱為主動脈瘤，可能發生在主動脈的任何一部位；郭紋翠表示，主動脈瘤未處理可能持續增大，破裂的風險也逐漸增加，主動脈瘤平時不一定有症狀，但破裂可能隨時出現生命危險。男子經醫師說明後有所警覺，決定積極治療主動脈瘤，樂生醫院轉診中心積極安排男子後續轉院就診，也及時且順利地完成主動脈支架置放術。