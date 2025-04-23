我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BMW將把DeepSeek AI技術 引入中國新車型

烏克蘭持續推停火 傳普亭首次提讓步 有望雙方會談

骨軟骨瘤致下顎歪斜 兩大手術助患者新生

記者林琮恩
一名40歲女性，出現下巴歪斜、顏面不對稱情況，至台灣林口長庚醫院就醫後，透過影像檢查，發現致病原因為右側顳顎關節髁頭腫瘤。（圖／長庚醫院提供）
一名40歲女性，出現下巴歪斜、顏面不對稱情況，至台灣林口長庚醫院就醫後，透過影像檢查，發現致病原因為右側顳顎關節髁頭腫瘤。（圖／長庚醫院提供）

一名40歲女性，近期出現下巴歪斜、顏面不對稱情況，不僅影響咬合功能，也重創自信。就醫後發現致病原因為右側顳顎關節髁頭腫瘤，經手術切除腫瘤，置換人工顳顎關節及正顎手術後，成功改善顏面歪斜與長期咬合異常問題，已重返正常生活。

骨軟骨瘤生長緩慢

台灣林口長庚醫院口腔顎面外科主任林彥宏表示，造成這名患者下顎骨歪斜的原因為骨軟骨瘤，是一種生長緩慢的良性腫瘤，常見於身體長骨，發生於顱顏面骨的機率極低，僅約0.6%。由於腫瘤生長緩慢，患者多在病程發展數年後，因咬合異常或顎骨歪斜，影響進食和容貌，才就醫檢查，此時腫瘤體積通常較大，切除後往往需進行顳顎關節重建。

人工關節效果穩定

傳統上，骨軟骨瘤患者多採自體肋骨進行重建，但自體肋骨移植需額外取骨傷口，且術後可能出現肋骨吸收，增加術後不確定性。林彥宏表示，人工顳顎關節重建手術，使用人工顳顎關節植入物，不需額外取骨傷口，且術後效果更為穩定，已成為歐美國家顳顎關節重建首選。

前述患者手術困難度高，須移除右側顳顎關節腫瘤，同時進行正顎手術。林彥宏表示，藉術前數位模擬規畫手術流程，並藉3D列印技術引導手術進行，由耳前切口進入患者體內，過程中必須留意神經位置，降低神經損傷風險，且患者曾接受他願手術，部分區域組織嚴重沾粘，挑戰甚鉅，所幸順利完成，且未造成神經損傷。

人工顳顎關節植入物適用於顳顎關節髁頭嚴重損傷，無法恢復正常咬合功能患者，例如曾接受保守或手術治療後仍無改善的末期退化性關節炎患者、顳顎關節反覆骨性沾黏導致張口受限患者、不可修復顳顎關節髁頭骨折患者、曾經接受顳顎關節自體骨重建失敗患者、大範圍切除的顳顎關節腫瘤患者、因先天性髁頭發育不良導致咬合不正及顎骨畸形患者等。

林彥宏提醒，民眾若發現顏面歪斜不對稱，或咬合突然漸進式改變，建議至醫院檢查評估顳顎關節狀況，必要時藉手術治療恢復健康。

經手術切除腫瘤，置換人工顳顎關節及正顎手術後，患者成功改善顏面歪斜與長期咬合異常...
經手術切除腫瘤，置換人工顳顎關節及正顎手術後，患者成功改善顏面歪斜與長期咬合異常問題。（圖／長庚醫院提供）

關節 腫瘤

上一則

半夜頻尿站半天卻解不出來 攝護腺肥大好困擾

延伸閱讀

亞洲首例 28歲女魚刺食道穿孔致肺切除 嘉基內視鏡縫線術救了她

亞洲首例 28歲女魚刺食道穿孔致肺切除 嘉基內視鏡縫線術救了她
蕭亞軒5次手術折磨 髖骨復健曝「暴哭」內幕

蕭亞軒5次手術折磨 髖骨復健曝「暴哭」內幕
女子頸腫瘤近4公分怕手術留傷疤 消融術處理只一個針孔大小

女子頸腫瘤近4公分怕手術留傷疤 消融術處理只一個針孔大小
大腸癌4期轉移 也能用微創技術處理

大腸癌4期轉移 也能用微創技術處理

熱門新聞

日本榮登「全球最瘦」國家，肥胖比率僅占4％。(路透) 路透

日本人不靠運動「全球最瘦」醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

2025-04-18 18:30
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲。(美聯社)

方濟各、李登輝都因1病過世 醫：老人家5情況要警覺

2025-04-21 20:46
吃入過量的鹽，將使體內的鈉離子過多，從而在體內吸附大量的水份。(圖／123RF)

吃太鹹3事補救 比補水更有益

2025-04-15 02:00
胸腔內科醫師蘇一峰表示，教宗工作性質的關係，常須與民眾接觸，且為表現親民，往往不會戴口罩，增加感染肺炎的機會，而肺炎又有「老人殺手」的稱號。（本報資料照片）

教宗方濟各逝世前才治療 蘇一峰：這疾病又稱老人殺手

2025-04-21 05:31
地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
青春期成長過程中，許多人經歷發燒、全身無力、喉嚨痛等，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，這可能是感染了卻從未真正離開的「 Epstein-Barr 病毒」（EBV），世界衛生組織（WHO）更將EBV列為第一類致癌病毒。示意圖，（本報資料照片）

體內「裝死」病毒竟容易引發癌症 醫：5大措施防它甦醒

2025-04-15 17:42

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組

打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組