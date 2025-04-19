我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

治療紅斑性狼瘡 生物製劑有效預防復發

記者林琮恩
聽新聞
test
0:00 /0:00
紅斑性狼瘡是風濕免疫科最難控制的疾病之一；示意圖。（圖／123RF）
紅斑性狼瘡是風濕免疫科最難控制的疾病之一；示意圖。（圖／123RF）

台北台大醫院與台大醫學院研究團隊，近期完成一項回溯性研究，發現使用生物製劑作為紅斑性狼瘡患者「維持性治療」，可提升療效，用於評估疾病嚴重程度的「紅斑性狼瘡疾病活動指數」數值，2年內可由8降至4，且可降低腎炎嚴重程度及死亡機率，並減少使用類固醇造成的副作用。醫師表示，維持性治療可有效預防復發、減少類固醇副作用，讓病童快樂成長。

該項研究全名為「使用Rituximab作為幼年型紅斑性狼瘡病人之有效輔助治療」，研究方法是依照過往兒童紅斑性狼瘡患者病歷進行整理，並加入40名兒童及青少年患者，使用生物製劑維持治療，與53名未曾使用生物製劑的患者進行對照比較。

台大醫院小兒部兼任主治醫師林庭瑋說，紅斑性狼瘡是自體免疫疾病，長期慢性發炎會導致患者多重器官破壞，且年輕患者症狀較為嚴重；傳統治療是使用類固醇，但臨床上常有幼年型紅斑性狼瘡家長詢問，因類固醇藥物副作用高，希望有替代的治療方式，使用生物製劑單株抗體即是可以維持疾病活性、預防復發減少類固醇用量的方式。

林庭瑋解釋，過去生物製劑多用在患者急性復發期，或出現狼瘡性腎炎期間，且必須每周、雙周施打，這項研究的維持性治療則是用在病情相對穩定時，且只要半年施打一劑，就可維持活性，預防復發，並減少類固醇用量。

台大醫院小兒部教授江伯倫表示，紅斑性狼瘡是風濕免疫科最難控制的疾病之一，五年存活率僅約85%，不少病童因嚴重感染、腎衰竭或腦出血死亡；患者若長期施打類固醇藥物，副作用是腎絲球遭破壞，許多患者必須洗腎，且兒童長期使用類固醇，會導致髖關節壞死，或影響生長發育，以生物製劑早期控制疾病，減少類固醇使用時間，可幫助病童回歸正常生活，減少死亡，是紅斑性狼瘡治療關鍵。

另生物製劑使用不宜浮濫，否則恐會導致患者體內免疫球蛋白下降過多，或B、C型肝炎復發等情況。

關節

上一則

日本人不靠運動「全球最瘦」醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

下一則

熬夜、壓力 脂漏性皮膚炎恐上身 

延伸閱讀

醫院個別總額 台大憂「灰犀牛效應」已有大醫院限看診額

醫院個別總額 台大憂「灰犀牛效應」已有大醫院限看診額
韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症
婦1日10次血便 原來是這病症作怪

婦1日10次血便 原來是這病症作怪
免疫治療「全身紅腫癢、起水泡」 長庚找到解方+機轉

免疫治療「全身紅腫癢、起水泡」 長庚找到解方+機轉

熱門新聞

地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
吃入過量的鹽，將使體內的鈉離子過多，從而在體內吸附大量的水份。(圖／123RF)

吃太鹹3事補救 比補水更有益

2025-04-15 02:00
中風是2023年美國第四大死亡原因。（示意圖，路透）

中風8成可避免？最新「預防」方針出爐

2025-04-14 13:10
美國總統川普健檢報告出爐，僅有體重破百需要注意引發慢性疾病，各類的膽固醇與血壓等都控制良好，醫師分析與他不菸、不酒的生活習慣有關。圖為示意圖。（本報資料照片）

川普滴酒不沾、不抽菸 健檢結果醫師驚艷 僅1點需留意

2025-04-15 04:44
青春期成長過程中，許多人經歷發燒、全身無力、喉嚨痛等，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，這可能是感染了卻從未真正離開的「 Epstein-Barr 病毒」（EBV），世界衛生組織（WHO）更將EBV列為第一類致癌病毒。示意圖，（本報資料照片）

體內「裝死」病毒竟容易引發癌症 醫：5大措施防它甦醒

2025-04-15 17:42
嘴饞特別想吃雞排、洋芋片，要小心是身體營養失衡發出的警訊。（本報資料照片）

嘴饞特別想吃雞排、洋芋片 醫：身體正發出「警訊」

2025-04-14 04:46

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明