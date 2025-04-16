6旬男慢性淋巴性白血病復發 標靶藥救命

慢性淋巴性白血病為一種慢性「血癌」，長者常被迫面對感染威脅與化療所帶來的全血球低下、食欲不振、體力下降等副作用，抗癌之路更崎嶇難行。(圖／123RF)

「陳醫師，我現在能不能出國遊玩？」一名年約60多歲的台灣男性病患，向台北三軍總醫院血液腫瘤 科主治醫師陳宇欽提出疑問。這名病患罹患惡性度較高的慢性淋巴性白血病（CLL），為一種慢性「血癌」，他除了歷經傳統免疫、化療副作用影響，又感染新冠病毒，因免疫力 低下、持續發燒，住院兩個月，險些失去求生意志。後來癌症 復發，醫師依國際治療指引建議自費使用標靶藥物BTK（布魯頓酪氨酸激酶）抑制劑，病情終於穩定，可享旅遊樂趣。

陳宇欽指出，慢性淋巴性白血病病患中，不少為七、八十歲以上長者，上述病患相對年輕。當年長病患接受傳統療程，也就是化療加免疫治療，常因年齡、身體狀況而有很大變數。在年老力衰的情況下，常被迫面對感染威脅與化療所帶來的全血球低下、食欲不振、體力下降等副作用，抗癌之路更崎嶇難行。

醫界也發現，在慢性淋巴性白血病的基因型態中，大約近三成的病患為IGHV未突變型，其體內B細胞淋巴球特別容易受抗原刺激而異常增生，病患對於化療等傳統療法的反應也較差。隨著標靶藥物BTK抑制劑的問世，這群病患有了更多治療選項，研究顯示，當IGHV未突變病患使用這類藥物，不僅無疾病惡化存活期明顯延長，藥物副作用也比化療減輕許多，病患生活較能恢復常態。

目前，在全球超過27國，BTK抑制劑已列為慢性淋巴性白血病一線治療首選，國際治療指引也如此建議。陳宇欽認為，雖然標靶藥物費用較高，但IGHV未突變族群有機會用藥，讓病患除了生命可望延長，也可充滿希望、享受人生。