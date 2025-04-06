男子旋轉肌破裂手難舉無法入眠 醫師用這手術助恢復

男子旋轉肌腱巨大破裂，聯新國際醫院主治醫師郭亮增採二頭肌重新定位與皮瓣補片增強技術改善。（聯新國際醫院提供）

台灣桃園市55歲男子長期從事搬運重物工作，引發肩膀反覆疼痛卻隱忍未就醫，至右手完全無法舉高，夜晚痛到難入睡，緊急求醫，聯新國際醫院運動醫學科主治醫師郭亮增診斷為巨大旋轉肌破裂，採用二頭肌重新定位與皮瓣補片增強技術，改善病況，術後透過專業物理治療與運動訓練，男子順利重返職場。

郭亮增表示，旋轉肌是維持肩膀穩定的關鍵肌群，由四條肌腱組成，外部創傷或肌腱老化都可能受傷，尤以50歲以上、經常搬運重物工作或職棒投手最常見，旋轉肌破裂症狀與五十肩相似，常被民眾誤為一般肩痛延誤治療。

醫師先透過檢查與超音波來確認是否肌腱斷裂，再透過核磁共振（MRI）檢查斷裂範圍，與肌腱品質（脂肪浸潤）判斷治療策略，該男子肌腱斷裂超過3公分或斷兩2條以上病況，稱為巨大旋轉肌破裂，肌腱品質通常不佳，增加修補難度之外，日後再破損率高達35%機率。

該名男子隱忍肩膀疼痛，病情拖延超過3個月黃金治療期，郭亮增採用二頭肌重新定位與皮瓣補片增強技術，在施行關節 鏡旋轉肌修補手術時，運用改良縫合技術，提升修補牢固度，並在二頭肌重新固定、調整肌腱方向，在受損部位加上皮瓣補片，以補片增強技術強化修補，提高肌腱癒合能力，大幅降低日後肌腱再次撕裂可能性。