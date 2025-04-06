減重有成？嘉義婦老是腹脹 檢查後連醫師都嚇到

大林慈濟醫院腸胃內科醫師曾勗桓提醒，預防蛔蟲感染，務必注意手部清潔。（大林慈濟醫院提供）

台灣嘉義有名69歲婦人日前體重逐漸減輕，令她開心不已，但突然地減重 ，家人覺得不正常催促她到醫院檢查，大林慈濟 醫院腸胃內科醫師透過大腸鏡，赫然發現2條長20公分蛔蟲，醫師驚訝詢問得知，婦人家常利用豬糞有機堆肥種菜，她又愛吃生菜，可能因此讓蟲卵有機會進入體內，給予蛔蟲藥治療後，已成功驅蟲。

肝膽腸胃內科醫師曾勗桓表示，這名中等身材69歲婦人表示，半年來體重減輕5公斤，她以為減重有成，但家人卻認為不正常，她也覺得肚子時常脹脹地。

醫師曾勗桓先安排胃鏡及超音波檢查，都未發現問題。進一步經由大腸鏡檢查，赫然在乙狀結腸發現2條白色蠕蟲，將蟲子抓出送病理科檢驗，得知竟是長約20公分左右的蛔蟲。

曾勗桓表示，通常腸道常見的寄生蟲包括原蟲感染及蠕蟲感染，因為蛔蟲在公共衛生十分良好的台灣已很罕見，經由了解後，得知病人家中是養豬戶，而目前比較常見的蛔蟲主要寄生在人類跟豬隻身上，會交叉感染，因此可能病人家中所飼養的豬隻已有感染到蛔蟲，再加上家中種的菜是使用有機堆肥施肥，平時家人都吃自己種的菜，而這個腸道裡的蟲可能就是從生食生菜風險、生物堆肥風險、自種蔬菜風險等而來。

曾勗桓表示，蛔蟲感染主要是將蟲卵食入體內，進入腸道後，卵孵化為幼蟲，幼蟲會穿過腸道進入肺部，在肺部住一段時間，因此有些人一開始會出現肺部症狀，如咳嗽、發燒、喘及血痰等，病人咳出含有幼蟲的痰後，再吞回腸胃道，慢慢長成成蟲，並出現成蟲可能會造成的症狀，如腹脹、腹痛或是營養吸收不良、體重下降等症狀，如此不斷循環。

蛔蟲的治療可以分成一次性投藥或3天口服的短療程，在治療完一次後，相隔1至3個月還需再進行第2次治療，以便殺死後續孵化幼蟲，這位病人在治療後也已恢復健康。曾勗桓提醒，預防蛔蟲感染，要注意手部清潔，若是生菜使用有機堆肥，也有污染的風險，若要生食生菜，也務必要注意清潔。