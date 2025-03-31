32歲男跑馬拉松暈倒2次 送醫檢查為急性心肌梗塞

高風險族群，要更加留意胸悶胸痛等症狀，並考慮進一步就醫檢測。（醫院提供）

台灣一名32歲年輕男性北上參加馬拉松比賽時突然暈倒2次，男子在進行至第14公里時，先感到頭暈、不久後暈倒，恢復意識短暫休息後，本想步行完成比賽，卻在第15公里處再次昏倒，男子被送到醫護站休息後，仍然感到胸悶和呼吸喘，轉送至中國醫藥大學新竹附設醫院急診，醫師經心電圖檢查後判斷為急性心肌梗塞，心臟內科醫師薛朝文立即執行心導管手術，在搶通血管後放置一支支架，手術約一個小時，目前患者已經恢復正常出院。

該名跑者表示，已經是第4次參加馬拉松賽事，過去從未發生類似狀況，平時除了跑步，還會進行重訓等運動，並且每年健檢，吃保健食品養生。怎麼還會發生心肌梗塞？

對此，薛朝文表示，心肌梗塞雖好發於50歲以上族群，但現代人飲食西化、生活緊湊、作息失調，心肌梗塞的發生已有年輕化的趨勢。即便是年輕常運動的人，也可能發生血管阻塞。若同時有心血管疾病 的家族病史、三高 患者、肥胖、吸菸等高風險的狀況，更容易加速血管阻塞。

運動怎麼反而引起心肌梗塞？薛朝文醫師澄清，若血管本身就有病變，就可能像不定時炸彈一樣突然惡化，急性惡化的血管阻塞導致心肌梗塞，威脅到生命安全。這位個案剛好發生在跑步時，運動時會讓阻塞的血管血流量比平常更少，胸悶胸痛等症狀會更明顯。

典型心絞痛就是在運動或是情緒激動時會變嚴重，休息時會緩解。不過，運動對於心血管的健康有益處，能讓心絞痛更早被發現，仍然建議每週至少5天、每天至少30分鐘的次中等強度運動。

薛朝文表示，急性心肌梗塞是血管突然完全堵塞，只靠藥物不一定能恢復血流，須由專科醫師判斷是否進行心導管手術，現今的心導管技術已經十分純熟，大部分的病患都能在清醒的狀態下完成，微創的技術使傷口如同針孔一般。該名患者在手術過程中放置了一支支架，術後狀況良好，術後第三天就出院。