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創傷性踝關節炎 男忍痛10年才動刀擺脫

萬于甄
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醫師提醒，踝關節炎病程進展速度快，從發病到發展為末期階段僅10至20年，會讓病人迅速喪失踝關節功能，嚴重影響生活。(記者萬于甄／攝影)
醫師提醒，踝關節炎病程進展速度快，從發病到發展為末期階段僅10至20年，會讓病人迅速喪失踝關節功能，嚴重影響生活。(記者萬于甄／攝影)

關節炎並非老年人專利，奇醫師表示，踝關節炎的病人年齡層相對年輕，且常見病因為創傷性關節炎，曾經一名40多歲男子在年輕時曾發生嚴重車禍，導致右腳踝創傷性關節炎，10多年後到醫院接受全人工踝關節置換術治療，總算擺脫關節疼痛。

該名男子右腳一度需要截肢，好在最後仍保住，不過其腳踝幾乎沒有活動度，且每走一步就會疼痛，經醫師診斷為右腳踝創傷性關節炎，並伴隨骨刺形成。台灣奇美醫院骨科部主治醫師羅勝彬說，男子也曾想治療，但因認為手術風險高，所以每當腳踝感到疼痛時，就仰賴吃藥、打針等止疼，與疼痛伴隨長達10多年。

他說明，踝關節炎常見病因為創傷性關節炎，其中約三分之二病例與踝關節骨折有關，另三分之一則與慢性韌帶不穩定有關，而與其他關節退化相比，踝關節炎病程進展速度快，且從發病到發展為末期階段僅需10至20年，導致病人迅速喪失踝關節功能，對生活帶來極大影響。

羅勝彬指出，針對末期踝關節炎病人而言，目前標準治療方式為踝關節融合術，透過固定踝關節來消除疼痛，適用較年輕或從事重勞力工作者。此外，近年來全人工踝關節置換術也成為踝關節炎的替代治療選項之一，適用於年長且生活模式偏靜態的病人。

羅勝彬表示，全人工踝關節置換比率雖逐年提升，不過因使用年限等因素，提醒年輕人換全人工踝關節一定要注意，若平時工作較粗重的患者，或是年輕又是勞力工作者恐不太適合，人工關節易鬆脫導致再次手術。

羅勝彬也建議，踝關節炎病人在手術前一定要充分跟醫師溝通，依據個人的生活習慣、活動需求與關節狀況，選擇最適合的治療方式，才能讓病人得以擺脫疼痛，重拾行走自由與生活品質。

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