53歲中年男頻尿流細 部桃攝護腺拉開手術解決問題

醫師蔣智宏教授（右）與護理師解說微創手術—攝護腺拉開手術（Urolift）。（衛福部桃園醫院提供）

台灣衛福部桃園醫院表示，中年男性常會遇到攝護腺肥大的問題，53歲的黃先生因為常常尿不順太頻、尿流細，生活變得很不方便，連水都不敢多喝，生怕一出門就得找廁所；他試過吃藥但沒什麼效果，又因為工作關係不想住院太久，也擔心手術會影響性功能。

黃先生在醫師建議下，他選擇接受一較新的微創手術—攝護腺拉開手術（Urolift），當天就可以完成，黃先生在手術隔天一早就拔掉尿管順利出院，排尿變得順暢，生活也輕鬆多了。

桃園醫院泌尿科醫師蔣智宏表示，當藥物無法解決問題時，就需要靠手術，傳統手術方式（TURP）會用電刀把部分攝護腺刮除，效果雖好但比較侵入，出血多、住院時間長，還可能影響性功能。後來有雷射手術出現，雖然風險低一些，但仍會破壞組織。而Urolift是一種更溫和的新選擇這項技術來自美國，2013年通過美國FDA 核准，台灣也在2018年引進；手術過程中，醫師會用一個特殊的小工具把肥大的攝護腺「拉開」，讓尿道變寬，尿就能順利排出。這項手術不會破壞組織，也不會影響性功能或射精能力。

蔣智宏指出，Urolift手術時間短，病人只要在舒眠麻醉下就能完成，多數人在隔天或當天就能回家。雖然術後有可能會短暫出現排尿灼熱、血尿或急尿等情況，但通常幾天內就會改善；不過如果攝護腺太大超過80公克，或中間那一葉太肥大，可能就不適用這項手術了。

目前這項手術還沒有健保 給付，需要自費，適合50歲以上、攝護腺大小在80公克以下，且希望保留性功能的男性。建議和主治醫師好好討論，看哪一種手術最適合自己。

桃園醫院護理師陳又瑛提醒，攝護腺肥大不是正常老化，一定要及早發現及早治療，50歲以上的男性應該定期檢查，注意攝護腺與腎臟的健康。平常也要養成良好習慣，例如多喝水、不憋尿，還可以多吃富含纖維和硒的食物像是南瓜子、洋蔥、綠花椰菜、芝麻、蛋黃等，對攝護腺很有幫助。

蔣智宏提醒，當排尿問題已經影響生活，就該即早就醫，選擇合適的治療方式，不只讓症狀改善，也能讓生活品質變得更好，讓每一天過得更有尊嚴、更自在。