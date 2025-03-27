單側耳朵悶塞恐是鼻咽腫瘤早期徵兆 醫：一族群高風險

柳營奇美醫院耳鼻喉科主任田輝勣提醒，青壯年若沒有上呼吸道感染，卻發生單耳中耳積水超過3周，尤其是吸菸族群，務必提高警覺，及早就醫檢查。(記者萬于甄／攝影)

青壯年族群若無上呼吸道感染，卻發生耳鳴、耳悶塞感持續超過3周時切勿輕忽，台灣柳營奇美醫院耳鼻喉科主任田輝勣說，近3個月來有5名年輕病人因單耳有悶塞感就診，其中有3人經切片確診為早期鼻咽癌，目前轉介血液腫瘤 科接受治療中。

田輝勣表示，許多人都會輕忽單側耳悶的症狀，以為只是感冒引起，但其實單側耳悶的原因很多，像是耳咽管功能障礙、中耳感染、過敏反應、耳部外傷等，此外，更有可能是鼻咽癌、聽神經腫瘤等較嚴重疾病前兆。

他說，門診近3個月有5位30至40歲病人，因單耳有悶塞感且合併單邊鼻塞就診，但均沒有感冒症狀，卻有長期抽菸習慣，部分病人曾前往診所就診，孰料，藥物治療症狀未見改善，才進一步到醫院檢查，其中3位病人經切片確診早期鼻咽癌。

田輝勣指出，鼻咽癌高風險族群包括家族中有鼻咽癌病及鼻竇炎病史者、經常吸菸、飲酒、嚼檳榔，或喜食醃製食品、醬菜類、發酵品等習慣有關，在台灣、港澳與大陸東南沿海都是鼻咽癌好發的區域。

田輝勣提到，鼻咽癌因腫瘤常見在耳咽管開口附近，易造成耳咽管阻塞甚至中耳積水，導致出現耳鳴、耳悶塞感，但許多病人常忽略單耳耳悶是鼻咽癌早期症狀，尤其，不少民眾常誤以為中耳積水是因洗澡洗頭時，不慎讓水進入耳道導致。

他進一步說明，人的一生有兩階段易中耳積水，其一在2到8歲時，因為耳咽管較短又較水平，加上鼻咽扁桃腺增生，容易導致阻塞；另一個階段是在65歲以後，因耳咽管軟骨部硬化導致，因此，青壯年若沒有上呼吸道感染，卻發生單耳中耳積水超過3周，尤其是吸菸族群，務必提高警覺，及早就醫檢查。

田輝勣也提醒，鼻咽癌預防需要從飲食、生活習慣、環境等多方面入手，建議平時要均衡飲食，避免食用醃製食品，保持規律運動、充足睡眠，戒除菸酒與定期身體健康檢查，民眾若有任何耳鼻症狀異常，應及時諮詢專業醫師，以獲得適切的診斷與治療。