霧霾威脅…呼吸都是傷害 咳痰悶喘恐誘發氣喘、鼻過敏

空汙對肺部功能不佳者造成影響，恐誘發鼻過敏、呼吸道疾病；示意圖。（圖／123RF）

全球空氣汙染 問題嚴重，在霧霾威脅下，每呼吸一口氣對身體都是傷害。台灣中山醫學大學附設醫院胸腔外科主治醫師陳志毅表示，短暫的空汙對一般人可能影響不大，但肺部功能不佳者，恐引起支氣管炎、氣喘、肺氣腫，以及誘發鼻過敏、呼吸道疾病。

陳志毅指出，髒空氣從鼻腔吸入，經過氣管到肺部，多數人會因為對刺激物質敏感而引起咳嗽。而肺部不好的幼童、吸菸者、老年人、肺部疾病患者，容易因髒空氣引起發炎反應而造成疾病發生或惡化。只要空氣品質變差，通勤或從事戶外活動，都應配戴好口罩。

「空汙是肺部殺手」，陳志毅說，如果吸入髒空氣，會出現咳、痰、悶、喘等症狀，千萬不要輕忽，代表肺功能可能已經受損。霧霾常附著有害物質，其懸浮微粒對呼吸道疾病與過敏患者是一大威脅，再加上交通工具、工廠等廢氣，吸進體內宛如慢性中毒。

許多人因吸入髒空氣引起喘、呼吸不順，連帶增加血管、心臟的運作負擔。陳志毅強調，心肺一體，主管呼吸的肺和主管血管的心臟同時對應，空汙的影響不容小覷。尤其長期暴露在空氣汙染的環境中，確實是罹患肺癌的危險因子，平時應做好自我防護，降低罹病風險。

該怎麼預防空汙？陳志毅強調，空氣汙染是無法避免的事情，唯有戴口罩是不二法門，可過濾懸浮微粒以及道路揚塵，避免刺激呼吸道引起發炎。建議除了減少外出、戴好口罩之外，在家一定要開空氣清淨機，並留意「窗戶不要打太開」，保持通風有助於維持室內濕度的平衡。

台灣國健署社區健康組組長劉家秀表示，在春季冷暖交替時，空氣品質不佳容易引發過敏，口罩是第一道防線，可隔離呼吸道疾病，也過濾髒空氣。

國健署提供三項防護建議，提早因應及預防髒空氣來襲。

1.減少室外活動：盡量少出門，改以室內中低強度活動；家中適當關閉門窗，留5公分空隙增加空氣對流。

2.注意個人衛生：由室外進入室內後，進行洗手、洗臉、清潔鼻腔等個人衛生防護措施。

3.提升自我保護力：遠離過敏原及誘發源，注意均衡飲食、身體適當的活動或伸展等，增加抵抗力。